Видовая площадка, танцпарковка и амфитеатр Обновленный Матросский сквер станет транзитной зоной на туристическом маршруте города

Масштабная реконструкция Матросского сквера начнется во Владивостоке в этом году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на днях в Дирекции общественных пространств подведены итоги открытого тендера на проведение работ первого этапа.

Матросский сквер расположен на Светланской, 68 (по этому адресу находится здание Матросского клуба) в районе остановки «ДВГТУ». Многие годы территория площадью почти 1,4 гектара принадлежала Минобороны РФ, но в 2016-м была передана в муниципальную собственность.

Благоустройства Матросского сквера горожане ждали с 2018 года – тогда он вошел в топ-5 территорий, которым, по мнению жителей краевого центра, необходима реконструкция. Зимой этого года администрация Владивостока собирала пожелания горожан, каким бы они хотели видеть обновленный сквер. С их учетом компания Concrete Jungle разработала концепцию благоустройства территории, которую будет реализовывать победитель торгов.

«Все предложения общественности были проанализированы и учтены в проекте благоустройства Матросского сквера, – рассказывает и. о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев. – Он будет связан с другими пространствами и станет транзитной зоной на туристическом маршруте в центре города».

В Матросском сквере находится несколько памятных мест, все они, согласно проекту реконструкции, сохранятся и впишутся в общую концепцию развития территории. Вокруг памятника экипажу шхуны «Крейсерок», сооруженного в память о погибших в 1889 году в проливе Лаперуза матросов, конвоировавших браконьерскую шхуну, и мемориала морякам-катерникам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны, добавится озеленение. А у здания Матросского клуба у существующей лестницы появится амфитеатр, где можно будет проводить мероприятия и просто отдыхать. Рядом со зданием Морского собрания оборудуют зону отдыха, которая сможет работать как летнее кафе, а также спортивно-рекреационную площадку. Рядом – танц-парковка, которая в обычное время будет работать как платная стоянка для машин, а при желании может быть закрыта для автомобилей, например, на время проведения фестивалей.

В сквере сохранятся существующие дорожки и пространства, но добавятся и новые. В центральной части появятся брусчатка и скамьи в виде бакенов – больших плавучих буев, которые моряки устанавливают на якоре для указания мели. Здесь будет и велопарковка.

Сквер также станет транзитной зоной для туристов и горожан. С одной его стороны будет выход на Светланскую, с другой – на набережную Цесаревича. Кроме того, в сквере появится видовая площадка, с которой будет открываться вид на бухту Золотой Рог.

По итогам открытого тендера выполнять первую часть работ по масштабной реконструкции Матросского сквера по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» будет ООО СК «Экспострой». Эта же компания уже завершает благоустройство скверов Игнатьевского (Океанский проспект, 68-74а), Жариковского (Светланская, 119в), Надибаидзе (Калинина, 230), а также территорий на ул. Светланской, 147 и в Трудовом (Лермонтова, 91). Началась и реконструкция парка на острове Попова (Подгорная, 13).

«В этом году в Матросском сквере подрядчик выполнит половину работ, а завершится реконструкция в 2021-м, – уточняет Салават Галиев. – После сдачи объекта в Матросском сквере, как и на других общественных пространствах, которые находятся под управлением дирекции, будут проводиться различные мероприятия, выставки, презентации, концерты, что добавит скверу еще большей привлекательности».

До конца октября подрядчику предстоит обустроить ливневую канализацию, установить наружное освещение и систему видеонаблюдения, а также проложить тротуары и обустроить газоны. Среди работ, которые проведут в следующем году, – возведение подпорных стен, установка лестниц и малых архитектурных форм, а также озеленение.

Отдел новостей «В»

Фото:

с сайта vlc.ru, МАУ «Дирекция общественных пространств г. Владивостока»