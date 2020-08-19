Хаос во имя спасения COVID-19 пробрался даже на сцену. Чтобы искусством театра напомнить нам, что каждый в ответе за все

Премия «Камертон» имени Анны Политковской – весьма престижная награда в журналистской среде. Обычно ее вручение проходит в конце августа в Москве. В этом году на церемонии выступят актеры Приморского краевого театра молодежи. И это удивительная история…

Без плеча товарища никак

В минувшем апреле «Новая газета» опубликовала репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева «Это шторм» из московской больницы № 52, где лечили больных с COVID-19. А в нашем театре молодежи студент ГИТИСа Антон Шефатов превратил этот репортаж в документальную пьесу. И выступил режиссером постановки «Это шторм» (16+), которая была в виде читки записана на видео и опубликована на страничке театра на «Ютубе».

– Наша постановка – не совсем спектакль. Точнее, совсем не спектакль, – говорит Антон Шефатов. – Это читка, подготовка к которой шла онлайн. Когда мы в труппе в конце апреля обсуждали, как будем работать в режиме ограничений, какие проекты осуществим онлайн, я подумал, что появившийся в тот момент в «Новой газете» репортаж идеально нам подходит. Хотя это не драматургическое произведение, в нем есть драматичность, напряжение, живая энергетика. И было бы интересно, подумал я, прочитать его с актерами, чтобы придать ему некую театральность. Не только потому, что это актуальная тема, но и потому, что конкретно в этом репортаже не было уклонов в одну тему – медицинскую, политическую или какую-то другую, не было осуждения или слишком уж экзальтированного восхищения работой врачей. Просто один день работы отделения больницы. И выводы делает сам читатель.

– А как шли репетиции?

– Материал актерам очень понравился, но работа при этом шла довольно сложно. Ведь мы же взяли газетный текст и постарались, насколько это возможно, превратить его в пьесу. В репортаже не были обозначены герои, многие эпизоды, описывающие работу отделения, были хаотичны. Это если смотреть с точки зрения драматургической. Не совсем понятно, кто кому что говорит и что происходит. Но ведь именно в таком хаосе и работают врачи сейчас! Вот перед нами и стояла задача, с одной стороны, сохранить это ощущение, а с другой – сделать так, чтобы зритель понимал происходящее. Так что мы придумывали характеры пациентам, врачам…

Другая сложность заключалась в том, что репетиции мы начинали онлайн. И скоро выяснилось: разбирать содержание таким образом возможно, а вот совместную работу вести, когда актер получает некий эмоциональный посыл от партнера, когда возникает некое общее чувство, это онлайн совершенно невозможно. И нам разрешили провести две читки в театре. Вот тогда и почувствовали плечо товарища, то, как складывается постановка…

Когда стираются все грани

– Как вы отбирали актеров?

– Читая репортаж, я уже почти представлял, кто за кого может читать. У репортажа два автора – журналист и фотокор, и я решил, что в постановке будут двое журналистов. Еще хотелось представить людей всех возрастов, поэтому я взял представителей трех поколений театра: Игоря Смирнова и Елену Вариводу, Илью Апанаева и Валерия Самарина, Олесю Белоконь и Сергея Рюмкина. Постарался подчеркнуть и четко выделенный в репортаже факт: такие ситуации стирают грани межвозрастные и даже межпрофессиональные. Как сказано: инфекционистами становятся и лоры, и хирурги…

– Какой главный посыл вложен в постановку?

– Мне важно было, чтобы зрители задумались в том числе и о своей ответственности, своем вкладе в то, чтобы пандемия скорее закончилась.

– Как получилось, что наши актеры едут на вручение премии «Камертон»?

– «Новая газета» узнала о нашей постановке, и руководство издания вышло на нас. Они предложили трем актерам выступить на вручении премии и прочесть отрывок из читки. Кто полетит в столицу, я пока не решил, у нас ведь сейчас активно идет восстановление спектаклей…

– Есть мысли превратить «Это шторм» в полноценный спектакль?

– У меня изначально не было желания делать спектакль, который продержится в репертуаре 20 лет. Театр – то, что происходит здесь и сейчас, и в нем всему есть место, в том числе таким постановкам, которые, по сути, представляют собой реакцию на текущий момент. И читка – прекрасный формат, она дает большую почву для размышлений.

– Увидят ли зрители Владивостока «Это шторм» вживую?

– Постановку можно посмотреть на нашей страничке в «Ютубе». Помимо этого, театр молодежи планирует устроить серию читок на свежем воздухе. 28 августа мы покажем там «Это шторм».

Из репортажа «Это шторм»:

«На шкафчиках – переводные картинки, как в детсаду. Снежинки, мишки, ежики, постеры с актерами. К приклеенной летучей мыши кто-то пририсовал клыки.

– Девчонок хотели забрать в первую кардиологию. Звонили раз 20. Мы не отдали.

Девушка с косами вокруг головы наклеивает на нос пластырь. И еще один.

– А пашут-то все: и лорики, и хирургия.

Ссутулившаяся пожилая женщина сидит на лавочке без сил. Ее смена закончена, надо встать.

Девушка жадно выпивает глоток воды и с сожалением смотрит на бутылку. Натягивает маску, становится неузнаваемой. Закидывает на плечо рюкзачок, выходит».

«– Давайте поговорим быстренько. Аллергия есть на лекарства?

– Нет.

– Сколько дней было, когда вы температурили?

– Громче говорите, я не слышу.

– А кашель сухой или влажный?

– Слабость постоянная?

– Чувство нехватки воздуха? Головокружение?

– Направо, доктор.

– Вы что гремите?

– Вначале муж заболел… У мужа COVID подтвержден.

– Азитромицин, калетру один день пила. Амоксиклав, метронидазол, флоксацин…

– Ноги на подставочки ставьте. Это просто коляска, не пугайтесь».

Тем временем

– Все службы театра, артисты, цеха, вышли из отпуска, – отвечает на вопрос, чем сейчас занят театр молодежи, его директор Игорь Селезнев. – Приступили к репетициям спектакля «Анна Франк» (16+), посвященного 75-летию Победы. Работа идет вовсю – при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Премьера назначена на 12 сентября.

Параллельно идут репетиции и вводы в спектакли текущего репертуара. Мы разработали репертуар на сентябрь (с учетом рекомендаций Роспотребнадзора) и начинаем продажи билетов в августе.

На сборе труппы в конце июля мы обсудили творческие планы. Все были счастливы встретиться и начать работу. Но огорчены тем, что работать пока придется в условиях рассадки зрителей через два кресла… Также на сборе коллективу была представлена новая актриса Алена Устюжина. Она работала в Уссурийском театре имени Веры Комиссаржевской. Алена занята в спектакле «Анна Франк», впереди у нее много вводов.

Уже сформирован репертуарный план на новый сезон. В планах два детских спектакля и одна постановка на средства гранта, который выиграл театр молодежи: спектакль о Юле Бриннере (16+) по пьесе Виктории Костюкевич поставит Талгат Баталов. Планируем приступить к работе 15 сентября, премьера в ноябре.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено Приморским театром молодежи