Тайные тропы для самых отважных Приморским женщинам не слабо пройти там, где ходили Владимир Арсеньев и Дерсу Узала. В сопровождении надежных мужчин, конечно

Окончание. Начало в номере за 12 августа

«В» продолжает публикацию очерка нашего читателя, фотографа, члена Российского союза писателей Владимира Маратканова, который вместе с шестью отважными женщинами, такими же любителями приключений, отправился в путешествие по отдаленным, но очень живописным местам Приморья.

В прошлом номере мы оставили наших героев на порогах реки Кемы. Впереди – путь на север, в поселок Амгу.

Амгу: немного политики и альпийские красоты

Наши опасения о снесенных мостах на реках Максимовке и Амгу оказались напрасны. Все мосты целые. Дорога хорошая. Откуда только возникают панические слухи?

В школе села Амгу проводилось голосование о поправках в Конституцию. Гремела музыка. Звучали громкие голоса. Ни булочек, ни хлеба, которыми славились хлебопеки этого села, в магазине не было.

– Вся выпечка отправлена в школу, избирателям, – огорчила нас продавец.

Ну, в школу мы, конечно, не пошли. На Соене, у Теплого Ключа, шел ожесточенный спор между рыбаками о голосовании. Дебаты были настолько жаркими, что часто слышалось сквернословие с обеих сторон. «Красные» и «белые» продолжают сражение спустя 100 лет…

Дождавшись очереди, посидел в минеральном источнике. В этом источнике 115 лет назад купались Арсеньев и, наверное, Дерсу Узала с Чжан-Бао.

День 2 июля запомнится всем участникам путешествия надолго. Утром водитель отвез нас до сворота с трассы на лесную дорогу, ведущую к устью Соена. Дальше дорога для нашего автобуса непроходимая. Никто из женщин до этого в урочище Соен не был, но читали книгу Арсеньева «Дерсу Узала». Кто-то вспомнил, что в моей книге «Формула успеха, или Муки творчества» тоже написано о Соене.

Да, в первый раз мне удалось побывать на Соене в 80-х годах. Тогда мы ездили небольшой группой с Вячеславом Петровым, который, работая геологом, посещал этот район несколько раз. С тех пор, путешествуя к мысу Олимпиады или в поисках горных озер в районе ключей, впадающих в Максимовку, посещал это красивое место постоянно. Часто останавливались у устья Соена на ночлег. Ну и, конечно, собирали по берегу полудрагоценные камни агаты…

Прошли около 3 км по дороге, далее повел группу по склону хребта к его вершине. Наверное, нигде в Приморье не встретишь столько герани и пионов, как на лугах Соена! Но если в лесу герань растет отдельными прямостоячими стеблями, то на склонах этого хребта – большими кустами более полуметра высотой. Пионы же горные, соперничая с геранью, вытягиваются до метра высотой, приветствуя нас желтыми и бледно-розовыми цветами. А осенью на этих лугах растет астра Маака, и тоже большими кустами. Но фотографии не передают красоту наших «альпийских» лугов. Эту красоту надо видеть.

С вершины хребта открывается необыкновенный вид на долину реки Соен, на устье и побережье. В долине два русла Соена образуют круг, сливаясь недалеко от устья.

В 40-х годах здесь находился лагерь. Заключенные обрабатывали рыбу, которую отправляли на фронт. Мне еще удалось увидеть последний дом, стоявший в долине. В 90-х он исчез. Из его стен у реки построили зимовье для пастухов, но и это строение вскоре исчезло. Мы еще застали тогда большие стада коров и большой табун лошадей. Загоны для животных были сделаны из стволов лиственницы. Но и загонов не осталось. Нынче мы увидели лишь табун лошадей, который пасся в круге между речками.

Сокровища Соена и смертельная опасность

Пройдя по вершине хребта около километра, по пологому склону спустились к пляжу. После отбежавшей волны я увидел два агата. Быстро схватил камни и отбежал. Показал женщинам, сказав, что эти агаты – сокровище Соена.

Поиск камней у моря – увлекательное занятие. Время и расстояние для человека словно исчезают. Однажды мы с геологом Петровым начали собирать агаты около села Амгу, а закончили у Соена. Незаметно прошли 17 км. Потом пришлось тем же путем возвращаться. Но усталости не почувствовали.

Так и наши женщины – сразу же вошли в азарт поиска. Не заметили, как подошли к устью Соена.

Лучшие агаты нашли Марина и Валентина. У Марины камень был почти идеально круглый, с куриное яйцо, а у Валентины – в два раза больше, продолговатый, с многочисленными прослойками. Таких агатов мы с Петровым здесь не находили. Поздравил женщин с находками.

Недалеко от устья на пляже стоит базальтовая пирамида. Высотой около четырех метров, шириной – столько же, длиной около шести метров. Несомненно, это чудо природы! Даже геологи недоумевают, каким образом она появилась.

В сухую погоду Соен метров за тридцать до прибоя уходит в песок, образуя как бы заводь, не связанную с морем. Но сегодня это полноводная река, впадающая в море. Пройти через нее невозможно даже в сапогах-болотниках. Течение реки такое стремительное, что может сбить человека и унести в море.

В этом месте едва не погиб Арсеньев. Вот как он описывает это происшествие в книге «Дерсу Узала»: «Около устья Соен образуется небольшая, но глубокая заводь, соединяющаяся с морем узкою протокою. Эта заводь и зыбучее болото рядом с ним есть остатки бывшей ранее лагуны. Когда мы подошли к реке, было уже около двух часов пополудни. Со стороны моря дул сильный ветер. Волны с шумом бились о берег и с пеной разбегались по песку. От реки в море тянулась отмель. Я без опаски пошел по ней и вдруг почувствовал тяжесть в ногах. Хотел было отступить назад, но, к ужасу своему, почувствовал, что не могу двинуться с места. Я медленно погружался в воду. «Зыбучий песок!» – закричал я не своим голосом и оперся ружьем в землю, но и его стало засасывать. Стрелки не поняли, в чем дело, и в недоумении смотрели на мои движения. Но в это время подошли Дерсу и Чжан-Бао. Они бросились ко мне на помощь. Дерсу протянул сошки, а Чжан–Бао стал бросать мне под ноги плавник. Ухватившись рукой за валежину, я высвободил сначала одну ногу, потом другую и не без труда выбрался на твердую землю.

Зыбуны на берегу у моря, по словам Черепанова и Чжан-Бао, явление довольно обычное. Морской прибой взрыхляет песок и делает его опасным для пешеходов. Когда же волнение успокаивается, тогда по нему свободно может пройти не только человек, но и лошадь с полным вьюком. Делать нечего, пришлось остановиться и в буквальном смысле ждать у моря погоды…»

Спустя сто лет точно так же я, перебегая это место, начал вязнуть и погружаться в трясину песка. Петров моментально понял, в чем дело. Бросил мне несколько коряг, которые валялись на песке. Благодаря палкам я и вылез на твердую землю. Затем он, достав книгу «Дерсу Узала», которую всегда возил в путешествиях, зачитал со смехом этот эпизод, который здесь произошел с Арсеньевым…

У реки обрывается скала хребта, по которому мы шли. Геологи ее называют Агатовой. В скале видны вкрапления агата. Между скалой и рекой есть узкий проход. По нему вышли к дороге.

Трудный путь к тайне аборигенов

Возвратившись к Теплому Ключу, позавтракали, собрали палатки, вещи и помчались к Черному Шаману – Большому Амгинскому водопаду.

От трассы до каньона, в котором находится этот самый большой в Приморье водопад, восемь километров. Меня все время беспокоила мысль: какое расстояние проедет наш автобус по лесной дороге к каньону? Проехать удалось только около трех километров. Мы в этот день прошли уже более восьми. Осилят ли женщины еще этот путь в 15 км?

Но главное – каньон. В нем километр пути равняется десяти километрам по ровной дороге. Мне говорили, что лестница, которую сделали туристы «Лиги Женьшеня», полностью разрушена. Правда, повесили веревки. Но насколько они заменят лестницу?

Но и это еще не самое главное. Все трудности – сам путь к водопаду. Спуститься еще как-то можно, но, вспоминая прошлые походы, я знал, что путь в каньоне сложный. Преодолеют ли его наши пенсионерки?

Веревки на спуске оказались надежно закреплены. Почва сухая. Спустились без проблем. На спуске показал Лене Красных изображение на высокой отвесной скале Черного Шамана. От него остались один глаз, рот и еще какие-то очертания лица. А еще в 80-х лицо это просматривалось четко. Оно словно было нарисовано черной краской на желтого цвета скале.

Знал ли о Черном Шамане Дерсу Узала? Он повел Арсеньева от села, которое стояло у моря, по Правой Амгу, а Большой Амгинский водопад находится на Средней Амгу. В книге ничего об этом не пишется. Вероятно, Дерсу знал о Черном Шамане. Если бы он повел Арсеньева по Средней Амгу, они бы попали в тупик. Выхода из каньона нет. Кроме того, аборигенам было запрещено показывать «белым людям» таинственные места. Черный Шаман, несомненно, был таинственным местом для людей, живших в тайге…

Черный Шаман: «замороженная» мощь

Дно каньона не узнаю. Вся его долина завалена упавшими деревьями. Река полноводная как никогда. Течение сильное. Тропы, которая шла с правой стороны реки, нет. Идем там, где можно идти.

Ковалева, Елена Сагитовна и Валентина сразу же отстают. Оксана с дочерью и Рэмом смело переходят через реку по стволам деревьев, лезут через завалы, карабкаются по скалам там, где река не создала проходы. Местами на самых крутых склонах висят веревки. Но далеко не везде.

По мере продвижения к водопаду стены каньона сужаются. Все чаще приходится либо лезть на скалы, либо, подобно канатоходцам, идти по скользким камням рядом с мчащейся рекой, держась пальцами за малейшие трещины и уступы в скалах. Малейшая оплошность – и окажешься в потоке реки. Она непременно тебя понесет и разобьет о камни.

В прошлом году один наш находкинский турист сорвался со скалы, но, к счастью, упал в реку. Отделался купанием. Правда, фотоаппарат погубил. Не хотелось бы повторить подобное. Со мной фотоаппаратуры на многие тысячи рублей. Конечно, упаковал ее вроде бы надежно, но…

Идем, ползем, лезем… и кажется, этому не будет конца. Но вот еще один поворот, и мы слышим шум водопада. По мере приближения это уже не шум, а грохот, который можно сравнить с рокотом взлетающего самолета. Сначала видим облако брызг. Только когда выходим на видовую площадку, является во всей красе сам водопад. Столько падающей воды здесь я еще не видал.

Мы с Леной рассуждали по дороге, как бы сделать «замороженные» снимки. Тут, увидев водопад, поняли: он весь как «замороженный». Сплошной белый поток на фоне черной скалы.

Приступили к фотосессии. Мы с Мариной полезли вверх по боковому склону к деревьям, откуда просматривается весь 35-метровый водопад во всем его великолепии. Все четверо были абсолютно уверены, что отставшие женщины к водопаду не дойдут. Каково же было наше удивление, когда мы увидели их! Елена Сагитовна от радости даже сплясала какой-то древний танец. Опять длительная фотосессия.

Но ведь мало дойти. Надо еще и вернуться благополучно из каньона. Замечу: на Эвересте именно при возвращении, на спуске с горы, погибает больше всего альпинистов. Это, конечно, не Эверест, и мы не альпинисты, но ведь и не молодые. Да и путь этот в каньоне очень даже непростой и для молодых, и для опытных туристов.

На этот раз пошел замыкающим. Надо было страховать Валентину и Зою Николаевну. Остальные женщины как-то быстро скрылись из виду. Удивлялся энергии и мастерству Елены Сагитовны. Она ушла с молодыми туристами и, оказывается, от них не отставала. Встретил ее у тропы к подъему из каньона. Она сообщила, что Лена Красных сорвалась со скалы и упала в реку! Сейчас она с Оксаной и Мариной поднимаются вверх.

Поднявшись, вышел к поляне. На лавочке сидели Лена, Оксана и Марина. Спросил Лену о фотоаппаратуре.

– Слава Богу, целая! Не замочила. Рюкзак хороший оказался, – ответила она.

Да. Это самое главное! Лишиться таких снимков, которые мы сделали на скале Бринера, было бы огромной трагедией для любого фотографа…

«Гриб» за миллион долларов

Ночевать приехали к Максимовке. Нашли красивое и удобное для стоянки место между рекой и заводью, на песчаной косе. Вновь успели засветло поставить палатки.

Ужинали ночью. На этот раз водитель Саша сварил нам уху. В Максимовке, где он ночевал, его друзья подарили рыбу сему. Надо ли говорить, что после каш уха в путешествии подняла всем настроение. Кроме того, Елена Сагитовна припасла для этого случая бутылку французского коньяка. Пили за этот чудесный день, который нам подарил много прекрасных снимков, впечатлений и адреналина. Если бы у меня были с собой значки туриста, вручил бы каждой такой значок – заслуженно.

Утром не спеша позавтракали, сложили вещи в автобус и тронулись к Кеме. Сворот к знаменитым каменным шарам в заливе Опричник. Красивое место! Раньше часто останавливались здесь на ночлег. На юге залива стоит скала, напоминающая кричащего человека.

По пути к Дальнегорску созвонились с директором местного краеведческого музея. Здесь хранится уникальнейший в мире экспонат – кальцит в виде гриба. Он известен всем геологам. Да и не только геологам. Ради этого кальцита в Дальнегорск приезжают геологи, фотографы и исследователи из всех уголков земного шара. Правительство США еще в советское время предлагало за этот «гриб» миллион долларов! К счастью, не продали.

Нашел его в 1940-х годах в шахте обычный работяга. Нес домой под телогрейкой. Навстречу попался главный инженер шахты, из любопытства поинтересовался, что он несет. Тот показал. Надо ли говорить, какое потрясение испытал опытный геолог! Он тут же повел рабочего в магазин. Отоварил его спиртными напитками. Взял в обмен этот кальцит. Позже подарил музею. И это не миф. Реальная история появления уникального кальцита в обычном городском музее.

Голова и Петух: кекуры на восходе

К бухте Дубовой, которая находится с южной стороны бухты Зеркальной, вновь подъехали вовремя. Только поставили палатки, как наступила ночь. Ужинали при полной луне у самого моря.

Договорились с Леной Красных выходить к кекурам Голова и Петух в 4 часа. Проснулся ровно в четыре. Две минуты на сборы. Лена проснулась, включила свет в своей палатке и, по-видимому, начала одеваться. Жду 10 минут, 20, полчаса. Лена все еще в палатке. Потеряла зарядное устройство.

Конечно, пришлось бежать. От места, где мы остановились, не менее трех километров. Это почти час ходьбы. Надо успеть за полчаса. Я успел. Только подошел к кекурам, солнце вышло из-за моря. Начал фотографировать. Вскоре подошла и Лена. Вовремя. Кекуры и скалы мыса Выступ окрасились красным цветом. Сделав снимки, пошли на вершину мыса. К нему от пляжа ведет дорога.

Конечно, той красоты, которая бывает только в первых лучах встающего солнца, мы уже не застали. Но Лена увидела это побережье впервые, потому и этой картине была рада.

Постояв, вновь пришли к кекурам. Вскоре подошли и наши сони. Сфотографировав, как и обещал, Зою Николаевну на фоне кекуров, пошел к машине. Водитель Саша вскипятил чай. Я собрал палатку, вещи в рюкзак. Попил чаю. Через некоторое время появились наши женщины. Довольные. Позавтракав, собрали вещи, загрузились и отправились домой…

Посещение залива Владимира отложили на следующее путешествие. Там необходима ночевка у красивой арки, чтобы отснять ее в первых лучах солнца. Кроме арки есть еще много интересных мест, на посещение которых потребуется не менее двух дней.

В Горноводном во время покупки минеральной воды неожиданно налетела гроза с сильным ливнем. Через короткое время так же внезапно и улетела.

Необходимо добавить еще, что путешествие наше оказалось благополучным исключительно благодаря водителю автобуса Александру Агафонову. Он большой мастер вождения и вообще хороший, умный, с юмором человек.

В Находку приехали ровно в девять вечера…

Фото Владимира МАРАТКАНОВА