Пенсионерка из Владивостока доказала: она – ветеран Великой Отечественной Но, чтобы получить это звание, ей пришлось обращаться в прокуратуру

По словам Раисы Петровны Татариновой, статуса труженика тыла она добивалась не ради привилегий и льгот, тем более что полагающиеся по нему выплаты несущественны, а ради восстановления справедливости.

11-летняя работница железной дороги

– Я родилась на станции Лазо Приморского края в феврале 1933 года, – рассказывает Раиса Петровна. Незадолго до начала войны родители решили уехать из Приморья: у мамы было больное сердце, и ей посоветовали сменить климат. В июне 1941-го мы сели на поезд, доехали до Иркутска, где нас остановили и всех пассажиров высадили. Объявили, что состав вместе с паровозом забирают военные. И только потом сказали, что началась война. Помню, как плакали женщины, как я плакала… Обратно никого не вернули, расселили по квартирам. Нашу семью поселили в доме на двух хозяев недалеко от вокзала. Папу сразу взяли в строительную организацию старшим бухгалтером. Он не пил, не курил, не матерился, на работе его уважали. У родителей было пятеро детей, двоих мама родила в Иркутске.

Во время войны в Иркутске было много госпиталей. Первая партия раненых поступила в январе 1942 года. Чтобы заработать на жизнь, Анна Кирилловна, мама нашей героини, брала домой для стирки госпитальное постельное белье и одежду бойцов. Раисе доверяли стирать окровавленные бинты. Горячей воды не было, стирали в холодной с мылом. Зимой от ледяной воды судорогой сводило пальцы, ладони покрывались волдырями.

Когда Раисе исполнилось 11 лет, отца арестовали по навету соседки. Как позже выяснилось, женщина написала донос на Петра Степановича за то, что тот якобы заявил, мол, «раньше жилось лучше». Многодетный отец просидел под следствием год и восемь месяцев. По окончании судебного разбирательства его выпустили прямо из зала суда. На суде соседка призналась, что намеренно оговорила старшего Житкевича. Дескать, боялась, что Петр Степанович уедет с семьей, а на их место поселят воров, таких же, как ее муж, отбывающий наказание. Судья посоветовал старшему бухгалтеру написать заявление на соседку за клевету. Он отказался.

Пока отец находился в кутузке, Раиса работала на железнодорожной станции Иркутск-сортировочная Восточно-Сибирской железной дороги: надо было помогать матери кормить семью. Хотя по малолетству трудовая книжка ей не полагалась, она официально получала зарплату (25 рублей в месяц) и продуктовый паек. В ее обязанности входил сбор мусора на путях и на насыпи на участке дороги длиной один километр. На каникулах Раиса работала с утра до полудня, во время учебы – после окончания уроков. Приходила домой, бросала сумку с учебниками и бегом на пути с ведром для мусора, чтобы управиться до темноты, иначе запросто можно было попасть под несущийся поезд. Раисе повезло: она отработала на станции почти без травм, если не считать еле заметную впадину на переносице да ушибленный копчик – последствия от ударов о рельсы при падении. Ее приятель-одногодок потерял на путях руку, когда убирал мусор.

– Даже сейчас я помню каждый свой шаг по шпалам. Когда доходила до пристани, падала от усталости. Было очень тяжело таскать ведро с мусором, болели руки и ноги, все болело. Соседи во дворе меня жалели. Их дети не работали на станции, не было необходимости, – вспоминает 87-летняяя женщина.

В Иркутске Раиса Петровна окончила педагогическое училище, затем педагогический институт. В 1963 году вернулась в Приморье, устроилась во Владивостоке в детский сад воспитателем. Потом ее назначили заведующей, затем снова перешла в воспитатели. Так и проработала с дошколятами до выхода на пенсию.

В сентябре 1983 года в качестве заслуженного дополнения к ее многочисленным грамотам и благодарностям Раиса Петровна получила звание «Ветеран труда» и полагающуюся к нему медаль. Как указано в наградных документах, «за долголетний добросовестный труд». И на этом можно было бы ставить точку в нашей истории, если бы Татаринова случайно не узнала, что как труженик тыла имеет право на звание «Ветеран Великой Отечественной войны». Но для этого надо собрать кучу справок. И здесь все застопорилось.

Прокуратура установила

В КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», куда Раиса Петровна неоднократно обращалась, ей отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих работу заявительницы в годы войны. Правда, по ее словам, какой-то молодой человек пообещал решить ее проблему за 45 тысяч рублей. Пенсионерка отказалась: нет таких денег. После чего обратилась в прокуратуру Ленинского района Владивостока с заявлением о нарушении ее социальных прав.

Как рассказала «В» старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, в ходе проверки были собраны доказательства того, что в период с июля 1944 года по август 1945 года Раиса Петровна действительно трудилась на станции Иркутск-сортировочная Восточно-Сибирской железной дороги.

– Выступая в защиту пенсионерки, прокурор направил в Ленинский районный суд города Владивостока заявление об установлении факта ее работы в тылу во время войны. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После чего труженице тыла присвоили звание ветерана Великой Отечественной войны, выдали соответствующее удостоверение. И она стала получать предусмотренные законодательством меры социальной поддержки, – говорит Виолетта Дорожкина.

По ее словам, история Раисы Петровны – не исключение. К сожалению, пожилые люди, наиболее уязвимые в социальном и правовом отношении, нередко становятся жертвами нерадивости чиновников.

Так, в Красноармейском районе органы социальной защиты отказали местной жительнице, бывшей узнице концентрационного лагеря, в оформлении удостоверения, дающего право на получение гарантированных мер социальной поддержки. Мотивация отказа – отсутствие в архиве необходимых сведений.

После обращения заявительницы в районную прокуратуру было установлено: семья женщины в 1943 году была вывезена на территорию Германии, в последующем несовершеннолетняя, 1934 г.р., содержалась в нацистском концентрационном лагере «Алитус» в Литве. После вступления в законную силу судебного решения пенсионерке будет присвоен статус бывшей несовершеннолетней узницы фашизма. Это позволит ей получить соответствующее удостоверение.

Новая квартира – через суд

В марте этого года Уссурийская городская прокуратура проверила законность решения администрации Уссурийского городского округа (УГО) о снятии с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий ветерана Великой Отечественной войны. По мнению муниципалитета, мужчина намеренно ухудшил свои жилищные условия.

– Прокуратура установила, что ветеран продолжительное время проживал в селе в неблагоустроенном частном доме. Из-за преклонного возраста и плохого здоровья он не мог себя обслуживать и ухаживать за домом, поэтому переехал к дочери. Его переезд был вынужденным. Поэтому решение администрации УГО было принято в нарушение ФЗ «О ветеранах» и Указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – рассказала Виолетта Дорожкина.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным решения городской администрации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ветеран обеспечен благоустроенным жильем.

Аналогичный случай произошел в мае 2020 года в Пограничном районе. Здесь глава администрации Пограничного городского поселения отказал в принятии на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По мнению муниципалитета, в доме барачного типа, где проживал пенсионер, просто нужен был капитальный ремонт. Районная прокуратура установила: ветеран со своей супругой жили в квартире без удобств, непригодной для проживания, и проведение в ней капитального ремонта нецелесообразно.

– После обращения прокурора в суд с заявлением о признании незаконным данного решения администрации жилищные права ветерана восстановлены. Он приобрел благоустроенную квартиру за счет бюджетных средств, – говорит Виолетта Дорожкина.

Справка «В»

Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», а также подготовка выплатных документов и организация работы по перечислению средств гражданам на предоставление мер социальной поддержки входят в обязанность КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края».

Сергей КОЖИН

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