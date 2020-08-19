Инвесторов Приморья кризисом не испугать Действующие и новые проекты, требующие вложения средств, окажут влияние на будущее развитие экономики края

В середине августа во Владивостоке состоялось очередное заседание Инвестиционного совета Приморского края. На нем рассматривались инициативы в сфере государственно-частного партнерства, также был сформирован перечень наиболее перспективных проектов в разных направлениях с привлечением бизнеса.

– Это социально и экономически важные проекты, их успешная реализация имеет большое значение для всех жителей Приморья, − подчеркнул директор Инвестиционного агентства ПК Игорь Трофимов. – Это как раз тот случай, когда у государства не хватает ресурсов, чтобы обеспечить население всем необходимым, и благодаря бизнесу мы сможем реализовать заявленные проекты. Уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. В конце года инициативы будут выставлены на торги. С предпринимателем, который предложит лучшие условия, и будет заключено концессионное соглашение.

Прокомментировать нынешнее положение дел с инвестициями в экономику края корреспондент «В» попросил сопредседателя Приморского регионального отделения «Деловой России» Григория Тимченко.

Пандемия против финансовых вложений

– Григорий Павлович, насколько пандемия повлияла на инвестиционную привлекательность Приморского края?

– Конечно же, повлияла. Но это общая тенденция, которая зависит от общемировой рыночной конъюнктуры, глобальных рынков и той же пандемии. И тут достаточно много нюансов, которые необходимо учитывать и без которых невозможно прогнозирование экономических изменений. В целом нельзя сегодня говорить о том, что инвестиционная привлекательность снизилась только из-за пандемии. Конечно же, нет. Тут целый комплекс факторов: и замедление роста большинства ведущих и крупных развивающихся экономик мира, и падение цен на углеводородное сырье.

А пандемия стала катализатором общей ситуации, и в большей степени она ударила не столько непосредственно по инвестиционной привлекательности, сколько по текущему положению бизнеса. Понятно, что закрытие границ, ограничение перемещений между странами не только людей, но и товаров сразу же ударили по логистике и туризму. Эти отрасли пострадали довольно серьезно. Но это коснулось и многих других сфер предпринимательской активности, поскольку современный бизнес вообще и приморский в частности – это серьезная взаимосвязанная система хозяйственных процессов, цепочек создания добавленной стоимости и так далее. И пандемия стала тем самым спусковым курком, который «отщелкнул» негативные процессы.

Однако жизнь на этом не заканчивается. Собственно говоря, любой кризис – это не только проблемы, но и «окно возможностей» для предпринимательского сообщества. Это время, когда можно потерять сегодня, но получить завтра, и во многом это касается как раз инвестиционной деятельности. Ведь задача инвестора в любой сфере бизнеса – это прежде всего формирование понятной перспективной картины мира и вложение средств в какой-то проект на нулевом или начальном цикле его реализации, что позволит получить максимум прибыли в дальнейшем, когда проект будет реализовываться уже в полной мере.

Окна роста

– И что, на ваш взгляд, перспективно в экономике Приморского края?

– Это строительство, темпы которого по причинам устойчивого спроса на жилье будут расти или, по крайней мере, не будут существенно падать, особенно после восстановления экономики. Это туризм и логистика, добыча и переработка природных ресурсов, в том числе морских биоресурсов.

При этом нужно учитывать, что в современной экономике налицо тесная взаимосвязь сопредельных секторов деятельности, то есть практически ни один из них не существует обособленно, сам по себе. Иными словами, рост в одном из сегментов может даже неочевидно приводить к росту в других. Но, разумеется, при определенных условиях. И эти условия нужно создавать.

Ну вот, например, то же строительство. Сам по себе строительный бизнес – это ведь не только возведение, сборка или прокладка коммуникаций. Это еще логистика, производство строительных материалов и комплектующих, подготовка кадров и так далее. И если у нас растут темпы строительства многоквартирных домов, идет малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, а с недавних пор Минстрой повысил требования к минимальному оборудованию сдаваемых объектов, значит, будет расти спрос на строительные и отделочные материалы, фурнитуру, определенные мебель и предметы обстановки и так далее. А когда в условиях снижения курсовой стоимости рубля будет расти стоимость импорта подобных товаров, значит, выгодно развивать такие производства здесь.

Упор на собственные силы

– Разные сферы экономики испытали на себе влияние кризиса по-разному. Можно ли прогнозировать схожую динамику при выходе из кризиса?

– Ну, собственно, она должна быть обратной. Те сектора, которые больше просели в кризис, должны активнее из него выйти и скорее будут показывать лучшую динамику. Главная особенность, которую необходимо понимать, заключается в том, что любая экономика – это прежде всего люди, именно они и потребители, и производители, и разработчики, так было, есть и будет. И чем активнее возобновятся хозяйственные и гуманитарные связи Приморья со странами АТР, тем лучше будет и рост экономики.

Но тут есть определенные рецепты. Прежде всего нужно инвестировать в те проекты, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности людей, нормальной жизнью общества, ведь спрос на такие товары и услуги будет всегда. И именно здесь у нашего региона, казалось бы, есть преимущество. Наиболее очевидные в этом отношении направления – логистика, строительство, производство экологически чистых продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Также это переработка природных ресурсов, в том числе морских биоресурсов, переработка леса.

Вообще, один из очевидных трендов связан с экологией – это производство и продуктов питания, и многих других категорий товаров и услуг. В том числе и туризм, для которого нужно создавать инфраструктуру. Слабая для Дальнего Востока инфраструктура и небольшое количество населения во многом являются нашим минусом. С другой стороны, это ведь и плюс, поскольку по уровню экологической чистоты и антропогенного воздействия, то есть влияния людей на окружающую среду, мы находимся в выигрышном положении в сравнении с большинством соседних стран. И это обязательно нужно использовать по многим направлениям – от туризма и создания современной инфраструктуры до производства продуктов, товаров и услуг.

– Президент поручил правительству и регионам создать условия для преодоления последствий кризиса и возвращения экономики на докризисный уровень в 2021 году. Удастся ли это, на ваш взгляд, в Приморье?

– Шансы такие, безусловно, есть, хотя ситуация, конечно же, сложная. Нельзя забывать также о том, что перед Приморским краем сегодня стоят поставленные главой государства еще до кризиса задачи достижения опережающих темпов экономического развития и повышения уровня жизни населения, роста привлекательности территории для бизнеса и проживания.

Кризис эти процессы, конечно же, затормозил, но в итоге без решения этих задач добиться развития региона будет реально сложно. Поэтому думаю, что задача выполнимая, и для этого, кстати, органам власти нужно плотнее работать с бизнесом, активнее взаимодействовать для того, чтобы находить общие нюансы работы и видение решения проблем. Без этого такие задачи не решить.

Развитие экономики, которое, в свою очередь, должно идти за счет привлекаемых инвестиций, будет происходить по двум направлениям: развитие крупных проектов с национальным участием либо с привлечением крупного государственного капитала, а также проекты регионального уровня, которые в большей степени зависят от предпринимателей региона. И то и другое важно.

При этом власти не должны забывать, что любой крупный проект существует не сам по себе, а несет синергетические возможности для экономики, то есть может тянуть за собой какие-то другие сектора и хозяйственную активность в них. Поэтому нужно создавать условия для того, чтобы в крупных проектах подрядчиками выступал региональный бизнес. Естественно, при наличии у него таких возможностей. Тогда это будет влиять на многие другие сферы: уплату налогов в региональный и местный бюджет, создание рабочих мест для жителей региона.

Успешность восстановления экономики будет зависеть от нескольких факторов: от общей рыночной конъюнктуры, от успешности и оперативности решения здесь вопросов предпринимателей, от возможностей расширения производства товаров и услуг, которое, безусловно, возрастет, когда окончательно откроются границы.

Статистика знает все

– А каковы официальные данные?

– Официальная статистика периода пика пандемии – второго квартала и полугодия – пока не обнародована. Но, по другим открытым данным, у нас все некатастрофично. Например, инвестиционный рейтинг региона улучшился за последние пару лет, и мы поднялись до 34-го места, в то время как в 2018 году было 55-е.

Это, кстати, соответствует тем задачам, которые президент страны поставил перед регионами Дальнего Востока, – попасть в топ-30 регионов инвестиционного рейтинга, поскольку от этого зависит развитие территории и привлечение сюда средств.

По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, стремительная динамика (42 ступени вверх за два прошедших года) – это результат слаженной трудоемкой работы команды федеральных властей, правительства региона, Агентства стратегических инициатив и предпринимательского сообщества, которая направлена на улучшение деловой среды и преодоление барьеров для ведения бизнеса в нашем крае.

По ряду показателей есть позитивная динамика. Например, состояние регуляторной среды, то есть количество необходимых процедур для получения разрешений и согласований, административное давление на бизнес. Оно оценивается прежде всего по количеству проверок хозяйствующих субъектов. Власти региона также формируют рейтинг муниципалитетов по ключевым показателям развития. За 2019 год лидерами стали Спасск-Дальний, Арсеньев и Хорольский район. Есть и аутсайдеры: Ольгинский, Пограничный, Кавалеровский районы и Дальнереченск.

Статистика развития экономики края, которая пока открыта лишь за первый квартал этого года, показывает, что до начала пандемии на нашей территории темпы экономики были довольно приличными. К примеру, рост был отмечен в таких отраслях, как обработка древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, стройматериалов и комплектующих, готовых металлических изделий и конструкций, электрооборудования и компьютеров, деятельность по ликвидации экологического загрязнения, переработка и консервирование рыбы, фруктов и овощей, строительство. По сути, это те отрасли, где есть рост и где есть тренды на увеличение сбыта продукции или услуг.

Интересен и анализ структуры инвестиций, которые в целом увеличились на 15 %. Половина (50 %) из них идет в основной капитал, 35 % – в расходы на улучшение земель и нежилых сооружений, 15 % – в жилые здания и сооружения. Доля логистики в общем объеме инвестиций – 40 %, сельское хозяйство и добыча морских биоресурсов – 13 %, обрабатывающие производства – 11 %, 9 % -обеспечение электроэнергией и коммунальными услугами, 6 % – информатизация и связь.

Какие выводы тут можно сделать с точки зрения потенциального инвестора? Видимо, такие: есть существенный потенциал дальнейшего роста обрабатывающих производств, строительства, производства стройматериалов. Кстати, по статистике, импорт по-прежнему превышает экспорт, и это тоже показатель во многом пока еще слабо реализованных возможностей, в том числе и в сфере туризма и иных услуг, а не только товаров.

Кризис преодолеют сильнейшие

– Чему, на ваш взгляд, научила инвесторов пандемия? И как это в ближайшем будущем скажется на нашей экономике?

– Мне кажется, что многие предприниматели, в том числе те, кто занимается инвестированием свободного капитала, сегодня находятся в некой переходной ситуации, когда ломаются определенные стереотипы ведения бизнеса, когда мир вообще и экономика в частности смотрятся как-то по-другому, нежели это было раньше. Главный фактор тут – неопределенность, потому что какая-то глобальная угроза типа COVID очень быстро может дестабилизировать экономику, замедлить ее развитие, а значит, поставить хозяйствующие субъекты в трудное положение.

Ярко это видно как раз на инвесторах. Они ведь вкладывают деньги, чтобы получать отдачу, а в таких кризисных реалиях получается, что все тормозится и останавливается, возникает угроза вплоть до банкротства. Тем более что большая часть бизнеса в условиях кризиса и ограничений все равно несет расходы: налоги, платежи за аренду, выплаты персоналу и так далее.

Поэтому сегодня бизнес оказался перед новым видением мира, которое пока еще до конца не сформировано. Ключ к успеху тут, по-видимому, лежит в области поиска тех сфер деятельности, где развитие будет обязательным, о чем я уже, в принципе, сказал.

С другой стороны, деятельность бизнеса – это, по сути, постоянное нахождение в кризисном состоянии и поиск условий для оптимизации, поэтому с этой точки зрения нынешние реалии ничего нового не принесли, просто они слишком масштабны.

Поэтому думаю, что как минимум в первый год-два после стабилизации ситуации инвесторы будут более сдержанны в своих стремлениях. Но это естественная ситуация, и она постепенно будет преодолена. Кризис неизбежно завершится, и инвестиции будут…

Факты и цифры

Во Владивостоке планируется реконструкция центра для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Объем необходимых вложений – почти 2 млрд рублей. Часть мест в новом учреждении будет коммерческого назначения – так инвестор сможет вернуть вложенные средства.

В Надеждинском районе возведут жилой микрорайон на 8 тысяч жителей. Резидентом застройки станет многопрофильная производственно-логистическая ТОР «Надеждинская», которая нуждается в рабочих руках. Здесь ведут деятельность 66 резидентов с проектами общей стоимостью 54,3 млрд рублей и планами создать свыше 6,7 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы территории опережающего развития уже реализовали четыре проекта и вложили в экономику региона 13,1 млрд рублей, создали 967 рабочих мест.

Во Владивостоке поддержку краевых властей получили новая площадка оптово-розничного продовольственного центра в районе улицы Фадеева, современного яхтенного порта и рекреационной зоны общего пользования в бухте Федорова, первого на Дальнем Востоке рыбного рынка вместе с предприятиями общественного питания в районе моста через бухту Золотой Рог.

В пригороде Владивостока два проекта направлены на развитие спортивно-рекреационной инфраструктуры. Один из них – база «Солнечная», расположенная в районе бухты Лазурной. Ее реконструкция оценивается примерно в 600 млн рублей. Там предлагается возвести гостиницу, модернизировать уже существующие объекты. Спортивную зону, которая включит в себя футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, территорию для игр в теннис, смогут использовать региональные или национальные команды для спортивных сборов.

В Славянке необходимо обустроить территорию пляжа «Маньчжурка». Там предлагается возвести оборудованные зоны отдыха, детские городки, спортивные площадки. Особенностью проекта станет «Караван-парк», где смогут разместиться автодома с палатками и всем необходимым для дикого отдыха. Объем требуемых инвестиций – 42,5 млн рублей.

Во Владивостоке самый масштабный проект – завод термической утилизации твердых коммунальных отходов. Предварительный объем инвестиций составит 6,5 млрд рублей. Компенсация предполагается за счет получения платы по тарифу. Проект позволит решить важные экологические задачи по переработке мусора и отходов в краевой столице. Еще одним решением проблемы станет строительство мобильного сортировочного центра. Реализация этих и ряда других инициатив позволит дополнительно привлечь в муниципалитеты 9,3 млрд рублей инвестиций.

В Большом Камне, Фокино, Михайловском, Партизанском, Спасском, Хасанском районах на очереди подготовка и заключение 11 новых концессионных соглашений о реконструкции коммунальных сетей. В Шкотовском районе – развитие охотхозяйства «Орлиное». В Арсеньеве – ремонт кинотеатра и переустройство лыжной базы.

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

с сайта инвестпортала Приморья, из архива «В», с сайта erdc.ru, с сайта primorsky.ru