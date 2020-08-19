Врагам – предупреждение, потомкам – музейный экспонат Что скрывает форт Поспелова и почему шиповник назначен военно-стратегическим растением

С земляного вала форта открывается потрясающий своим великолепием вид: вот – район Эгершельда, вот – кампус ДВФУ во всей красе, а вот – Босфор-Восточный. Впрочем, на то и строился этот военный объект, чтобы враг, если вздумает покуситься на наши рубежи, был как на ладони, а значит, участь у него одна: быть разгромленным.

Уже год форт Поспелова входит в состав государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость». За то время успели сделать неплохую дорогу к нему, организовать внутри объекта навигацию, установить у потерн, капониров, системы водоотведения, пороховых погребов информационные щиты-указатели. Кроме того, с момента снятия ограничений каждые выходные на фортах силами экскурсоводов музея-заповедника проводятся экскурсии. На днях подобную провели и для журналистов Владивостока.

– Владивосток – уникальный город, стратегически важная точка на карте АТР. И появился он как военный пост, превратившись со временем в самую мощную морскую крепость в мире, – рассказывает Лариса Дударовская, экскурсовод музея-заповедника «Владивостокская крепость». – Да, эта крепость не сделала ни одного выстрела. Но еще во время постройки владивостокских оборонительных укреплений военный теоретик Николай Кладо сказал: «Приморская крепость, которой за всю войну не придется сделать ни одного выстрела из-за того, что неприятель будет считать для себя невыгодным вступить с ней в состязание, наилучшим образом исполнит свою задачу».

Наши сопки и берега не стали бы укреплять так мощно, если бы здесь, на этих берегах, не сошлись бы в конце XIX – начале XX века интересы двух мировых держав – России и Великобритании. Как известно, во время Крымской войны России пришлось сражаться не только на Черном море, но и впервые отражать нападение англо-французской эскадры на тихоокеанском побережье – в Петропавловске-Камчатском. И это был первый звонок.

Когда же Япония неожиданно свернула на милитаристский курс и начала вооружаться, стало ясно, кто потенциально станет ее противником. Владивостокская крепость – это часть подготовки к отражению возможных атак японского флота и десанта, подготовки к Русско-японской войне.

Экскурсию по Владивостокской крепости начинать лучше всего с посещения залов музея-заповедника на Петра Великого, 6. Там показывается история развития морских крепостей в России, логика появления нашей крепости, и можно увидеть фильм обо всех объектах этого уникального фортификационного сооружения.

Форт Поспелова – южный рубеж обороны, его задача – защита входа в бухту Золотой Рог. Предполагалось в случае нападения минировать с двух сторон входы в пролив Босфор-Восточный. Чтобы не подпустить корабли с десантом к высадке, использовать мощные береговые батареи. А задача фортов – борьба с пехотой, если десант все же прорвался.

Показательно, что в нашей крепости нет фортов, похожих друг на друга. Правила строительства диктовал рельеф, а военные инженеры пытались в меру возможности (все же они строили оборонительные объекты, а не чудеса архитектуры) сделать их индивидуальными.

Форт Поспелова – аналог тех, что строились в Порт-Артуре, которые сейчас, как известно, полузатоплены. Но жители и гости Владивостока могут здесь, на острове Русском, увидеть, какими были фортификационные сооружения Порт-Артура.

Журналисты «В» вместе с коллегами прошлись по всему форту Поспелова и осмотрели все объекты – от рва, призванного стать первым препятствием на пути врага, до пороховых погребов, помещений под казармы, дренажной системы и даже артезианской скважины. Уникальное творение военной инженерной мысли впечатляет не на шутку. По сей день дренажная система справляется со своими функциями, а ведь уж больше века прошло с тех пор, как оборонное сооружение официально получило статус форта.

– Строили форт, как и большинство объектов крепости, разумеется, вручную, используя взрывчатку для работ со скальным грунтом, – продолжает экскурсию Лариса Дударовская. – Задумайтесь, какой это колоссальный труд!

Экскурсовод поведала немало интересного. Вот, к примеру, ров. Во Владивостокской крепости использовалась система сухих рвов, поскольку это диктовалось нашим климатом. Рвы выложены гладким камнем, чтобы затруднить врагу их пересечение.

Маскировку и противодействие потенциальному противнику оказывали даже… растения. Разумеется, пока форт строили, большинство растительности было уничтожено, поэтому подступы к форту, земляной вал засаживали заново – для маскировки. Очень много было посажено шиповника. Почему? Догадайтесь сами: как сквозь такие кусты пробираться тем же разведчикам противника? Да все мундиры на колючих ветках оставят…

Интересна история и артезианской скважины, которая появилась здесь уже после Русско-японской войны. Скважина давала до 12 кубометров чистейшей воды и обеспечивала не только форт, но и поселок, построенный позже. В 1922 году японцы, уходя из Владивостока, завалили скважину камнями. При советской власти, во время восстановления Владивостокского укрепрайона, скважину расчистили. Но с каждым годом она работала все хуже и к 70-м годам прошлого века иссякла. С тех пор попытки возобновить ее работу не предпринимались. А жаль… Впрочем, может быть, музею-заповеднику удастся это сделать. Ведь по большому счету он только начал всерьез заниматься превращением военного объекта (из грозного форта, ставшего складом ТОФ) в музейный. Уже сделано немало, но, конечно, работы впереди много.

– Многие объекты форта раскопаны и восстановлены силами энтузиастов – диггеров, историков-любителей – еще до того, как он был передан музею-заповеднику, – сказала Лариса Дударовская. – Например, была расчищена часть земляной подушки, которая за много лет образовалась на склонах рва, окружающего форт, и стала видна гладкая каменная кладка. По такой попробуй спустись или поднимись… Военные тоже в меру сил занимались обустройством объекта: установили, к примеру, ограждения там, где они были необходимы… Но некоторые детали нам почти невозможно восстановить. Например, до сих пор мы не можем найти информацию о том, какая икона была установлена в киоте форта. Так что он еще хранит немало загадок…

Форт Поспелова в новом статусе готов встречать посетителей ежедневно – вход бесплатный. А вот если вы хотите не просто погулять, а погрузиться в историю, то присоединиться к экскурсии можно, узнав расписание на сайте музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА