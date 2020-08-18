Трудящиеся назвали плюсы и минусы удаленки Каждый пятый россиянин считает, что главным минусом работы не в офисе, а в своей квартире являются члены семьи, которые отвлекают от работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Роструда «Работа в России», передает ТАСС. По данным опроса, для 21,1 % россиян минус удаленной работы заключается в том, что трудно организовать свой рабочий день, 13,17 % жалуются на слабую коммуникацию с коллегами, 12,47 % респондентов заявили, что продолжают работать после окончания рабочего дня. Еще 5,59 % жалуются на одиночество во время удаленной работы. Каждый четвертый россиянин (24,82 %) отметил, что минусов у удаленки нет.

Как показал опрос, основным плюсом дистанционной занятости 35,17 % граждан назвали экономию времени на дорогу, 17,03 % рассказали о возможности выбора своего места работы, 14,96 % увидели главный плюс в том, что легче спланировать свой рабочий день. Для 8,29 % основным плюсом такой работы оказалось неучастие в сплетнях и офисной жизни. При этом четверть респондентов (24,54 %) не увидела плюсов в удаленной занятости.

Исследование проводилось на портале Роструда «Работа в России» в мае – июне 2020 года. В нем приняли участие более 55 тыс. человек.

Отдел экономики «В»