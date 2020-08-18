Предприятия Приморья планируют повысить зарплаты благодаря участию в нацпроекте К 2024 году обучение основам бережливого производства пройдут более 900 сотрудников предприятий Приморья. В реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» уже включились 13 компаний края. При этом пять из них, включая Находкинский судоремонтный завод, – при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК), сообщили в пресс-службе края.

Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» открывает предприятиям доступ к льготному финансированию на федеральном уровне, дает возможность обмена лучшими практиками. А в Приморье создается еще и Региональный центр компетенций на базе краевого Центра поддержки предпринимательства. Это команда талантливых, квалифицированных специалистов, которые будут помогать предприятиям региона улучшать и оптимизировать процессы.

«Проект позволит предприятиям направить на обучение технологиям бережливого производства своих сотрудников. До 2024 года более 900 специалистов Приморья пройдут обучение по специализированным программам. Они освоят инструменты совершенствования производственных процессов – проведения диагностики методом картирования и построения диаграммы «спагетти», выстраивания потоков по тянущей системе, внедрения стандартизированной работы, быстрой переналадки оборудования и другие. Проще говоря, сотрудники компаний узнают, как усовершенствовать логистику на предприятии и организовать поточное производство, чем улучшить свое рабочее место и не допустить потери времени. Практика других предприятий показывает: даже если в самом начале работники скептически относятся к внедряемым изменениям, уже к концу первого этапа реализации проекта они отмечают позитивные изменения. Рабочее место становится более комфортным, а сам процесс требует меньших трудозатрат», – подчеркнула министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

В числе предприятий, которым ФЦК поможет с реализацией проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – АО «Находкинский судоремонтный завод». НСРЗ специализируется на строительстве и ремонте судов, изготовлении и сборке металлоконструкций, перевалке грузов в порту. Его производственные мощности – это шесть причалов, два глубоководных пирса, специализированные судоподъемные механизмы до 8500 тонн.

Однако, по словам руководителя предприятия, сейчас основными конкурентами на рынке выступают судоремонтные заводы Китая, на которых сроки работ в два-три раза меньше и стоимость услуг по ремонту ниже на 20-30 %. Поэтому НСРЗ принял стратегическое решение – участвовать в нацпроекте и увеличить производительность труда. Цель – добиться роста в 30 % за три года.

«Чтобы быть конкурентоспособным заводом, мы должны менять как подход к управлению производством, так и сознание коллектива к необходимым изменениям. Конечно, самая сложная задача – изменить стереотип мышления работников, сложившийся за десятилетия. Поэтому основная задача – обучение людей. Повышение производительности труда автоматически повлияет на уменьшение сроков ремонта, снижение себестоимости продукции и услуг. В результате вырастет и уровень зарплаты, уменьшатся используемые площади и оборудование, что позволит расширить номенклатуру работ и услуг, увеличить объемы выручки и прибыль предприятия», – рассказал генеральный директор АО «НСРЗ» Николай Болгар.

Эксперты ФЦК будут сотрудничать с заводчанами в ближайшие полгода. Но на этом проект не закончится – еще два с половиной года компания самостоятельно продолжит оптимизировать производственные потоки при удаленной поддержке специалистов. Планируется, что обучение основам бережливого производства пройдут 100 % персонала НСРЗ.

Отметим, что эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации нацпроекта второй волны на нескольких предприятиях Приморья, включая ПАО «Аскольд», ПАО «Славянский СРЗ». Для участия в третьей волне под федеральным управлением в крае уже выстроилась очередь из предприятий, подавших заявки на портале производительность.рф.

Справка «В»

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденный указом президента РФ Владимира Путина, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в России на 5 % к 2024 году.

Отдел экономики «В»

Фото АО «Находкинский судоремонтный завод» / primorsky.ru