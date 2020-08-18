Среди картин есть библиотека У Приморской картинной галереи есть своя библиотека. Ранее доступ в нее имели только сотрудники музея. С недавних пор посетители галереи могут тоже здесь побывать и узнать о том, чем отличается библиотека в галерее от просто «книжкиного дома».

Как рассказали в пресс-службе галереи, библиотека функционирует с 1980-х годов. И уже на протяжении 40 лет музей бережно собирает уникальную литературу, посвященную искусству и культуре.

На сегодняшний день в библиотеке представлено 14 тысяч книг, а также журналы, газеты, афиши, различные плакаты, брошюры и буклеты. Ее смело можно назвать самой большой библиотекой, специализирующейся на культуре, во Владивостоке.

Художественной литературы вы здесь не найдете.

Каждый год Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей на безвозмездной основе передают Приморской картинной галерее от 200 эксклюзивных, ценных изданий, которых нет в продаже.

Некоторые книги уже отпраздновали свой столетний юбилей. В фонде есть экземпляры 1890-го, 1900 года. Поэтому посещение библиотеки – отличная возможность прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской картинной галереей