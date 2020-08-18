Под знаком творчества Шебеко Третья по счету выставка, посвященная столетнему юбилею мэтра дальневосточной живописи Кирилла Шебеко, открылась во Владивостоке. На этот раз творчество Кирилла Ивановича можно увидеть в зале галереи современного искусства «Арка».

На выставке «Маленькие пейзажи большого мастера» (0+) представлено более 100 работ мастера из семейной коллекции.

– Наша выставка является одной из трех в серии выставок, посвященных 100-летию художника и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кирилл Иванович Шебеко был ее участником. Уже были представлены персональные выставки мастера в Приморской государственной картинной галерее и залах Приморского отделения Союза художников России, – пояснила куратор выставки Ольга Зотова. – Кирилл Шебеко – один из самых известных художников Дальнего Востока. В его творчестве дальневосточная тема раскрыта широко и разнообразно.

Кирилл Иванович был художником, чувствующим и умеющим передать красоту и самобытность природы Приморского края, Курил, Командорских островов, Сахалина, Камчатки, Чукотки. Много путешествуя по Дальнему Востоку (первые поездки состоялись еще в 1950-х годах), художник «дружил» с натурой, искренне любил окружающий мир, остро воспринимал его красоту и эти чувства переносил на холст.

Автор больших полотен, которые хранятся в художественных музеях разных регионов, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Кирилл Шебеко всегда познавал натуру через этюд. Сотни маленьких пейзажей, на основе которых создавались поздние большие панорамные произведения, были страницами художественного путевого блокнота. Художник писал его в соответствии с принципами классической художественной школы, где пленэр являлся непременным условием понимания природы, изменчивой и неповторимой. Каждый этюд Кирилла Шебеко – это самодостаточное состоявшееся произведение, маленький шедевр, в котором заключены непосредственные ощущения автора от солнечного света, утреннего тумана, прозрачного осеннего вечера. Художник использует свой фирменный прием – письмо раздельными мазками, от этого создается ощущение вибрации воздуха и света, этюды приобретают музыкальность. В них мастер большой картины Кирилл Шебеко предстает художником с индивидуальным видением мира.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено галереей «Арка»