И снова погружение в глубину. Резкости Выставка финалистов Дальневосточного фотоконкурса «Глубина резкости» (0+) начнет работу 22 августа в выставочном зале Приморской государственной картинной галереи (Партизанский проспект, 12).

Как рассказали организаторы, фотоконкурс проводится четвертый год подряд, и с каждым годом расширяются его география и количество участников. В 2020-м на судейство экспертной комиссии прислали 1522 фотографии 353 фотографа из восьми регионов Дальнего Востока, крупных городов России и даже Германии.

В состав жюри вошли 18 известных фотографов – победители и члены жюри международных и всероссийских фотоконкурсов, фотокритики, преподаватели фотографии и амбассадоры известных марок фототехники. Из огромного числа заявок они отобрали всего 60 снимков. Именно они и будут представлены зрителям на выставке.

Все фотографии объединяет то, что сделаны они на Дальнем Востоке в 2019 году. Зрители увидят головокружительные снимки с высоты птичьего полета в номинации «Аэрофотография», простые человеческие истории в номинациях «Новости» и «Люди», профессиональные постановочные фотографии в номинации «Командная работа», забавные снимки братьев наших меньших в номинации «Флора и фауна», необъятную красоту нашей Родины в номинации «Пейзаж», а также лучшие фотографии начинающих авторов в специальной номинации «Дебют».

Приморская государственная картинная галерея станет первой площадкой, которая примет выставку финалистов четвертого Дальневосточного фотоконкурса «Глубина резкости». Дальше коллекция отправится в долгое путешествие и будет показана еще в нескольких городах Приморья и Дальнего Востока.

Справка «В»

Амбассадор марки – человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено организаторами фотоконкурса «Глубина резкости»