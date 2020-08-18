Статус повара хотят возвести до уровня рок-звезды Получить бесплатно новую профессию и гарантированное трудоустройство могут жители Приморья. Правительство региона совместно с центром «Мой бизнес» запускает проект «Кадры для бизнеса. Рестораны», сообщили в пресс-службе края.

Начать учебу и получить профессию повара уже с сентября смогут около сотни приморцев. Обучение будет проходить на базе колледжа ВГУЭС. После выпуска участники программы будут трудоустроены в рестораны края.

«Мы запускаем проект целевой подготовки кадров для отраслей Приморья. В качестве пилотного направления выбрана сфера гостеприимства. Приоритет отдается самым востребованным рабочим специальностям. Сфера общественного питания, гастрономии и гостеприимства активно развивается, а для качественного сервиса нужны квалифицированные кадры. Вместе с бизнесом мы дорабатываем образовательные программы, чтобы выпускники были готовы к реальной работе», – отметил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

В рамках проекта «Кадры для бизнеса. Рестораны» разработаны две образовательные программы. Первая – краткосрочная. Всего за три месяца получить новую профессию на поварских курсах могут все жители края. В том числе, рассчитывают организаторы, эта возможность будет востребована среди тех, кто остался без работы во время эпидемии и готов сменить сферу деятельности.

Для зачисления необходимо обратиться в приемную комиссию колледжа ВГУЭС, а вместо вступительных испытаний пройти собеседование с шеф-поварами ресторанов. Обучение бесплатное.

После окончания курсов все выпускники получат сертификаты о повышении квалификации и официальное трудоустройство с повышенной зарплатой.

Вторая программа подготовки поваров рассчитана на выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем образовании. Бесплатные места в этом году получат 75 абитуриентов. Выпускники программы получат диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.

Во время обучения студенты также будут проходить практику в лучших ресторанах Владивостока, а затем гарантированно получат работу в одном из них.

«Мы хотим не только обучать поварскому искусству, но и поменять отношение людей к этой профессии и ее статусу в обществе. Сейчас она не считается престижной, но мы хотим показать, что повар – это не столько стоять у плиты, выдавая по 30-40 блюд в смену, сколько передавать ощущения мира через еду. Курс будет достаточно широким по охвату знаний. Мы хотим показать профессию повара с другой стороны и возродить интерес к ней, чтобы для молодых людей в возрасте 15-18 лет быть поваром означало то же, что и быть рок-звездой. И мы верим, что выпускники, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки, качественно изменят ресторанную отрасль», – сказал Дмитрий Курочкин, HR-директор сети ресторанов во Владивостоке.

Руководители и основатели известных ресторанов города не только трудоустроят выпускников этого учебного проекта, но и будут сами вести как практическую, так и теоретическую часть.

«Участие в этом курсе для нашей команды – это открытие новых горизонтов, возможность передавать свои знания, новый опыт. Наши шефы будут преподавать практическую часть поварского искусства. Я, в свою очередь, проведу несколько курсов, на которых расскажу, что такое философия и идеология гостеприимства, почему она важна как на кухне, так и в зале. У каждого действия ресторатора есть своя философия: я кормлю людей и хочу, чтобы они улыбались, мне интересно их мнение. Также подробно затрону тему экономики. Расскажу все: от экономики потребления товаров до экономики впечатления», – обозначил основатель одного из ресторанов города Илья Сухих.

Подать документы для обучения поварскому искусству по программе «Кадры для бизнеса. Рестораны» можно уже сейчас, обратившись в приемную комиссию колледжа ВГУЭС. Получить подробную информацию и задать вопросы можно по телефону 8 (423) 2612-512.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»