Незаконное граффити стало «повреждением чужого имущества» Факт порчи фасада здания в районе Набережной, 9 зафиксировали специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района администрации Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к хулиганским действиям оказались причастны две жительницы города 17 и 20 лет.

«На место был вызван наряд патрульно-постовой службы, девушек доставили в полицию. О случившемся стражи порядка сообщили родителям несовершеннолетней. С ними проведена беседа, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей «О ненадлежащем исполнении родительских обязанностей», – рассказали специалисты городской администрации.

В отношении совершеннолетней жительницы города составлены протоколы по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях – «Мелкое хулиганство» и «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Отметим, что дорожным службам Владивостока ежедневно приходится очищать от надписей поверхности объектов городской инфраструктуры. Как правило, исписанными оказываются автобусные остановки, подпорные стены, малые архитектурные формы, переходы и другие объекты городской инфраструктуры. Не жалеют вандалы и только что установленные новые лавочки в скверах и на остановках.

«Обидно не только за свой труд, но и за облик нашего родного города. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что вандалы изрисовывают городские объекты, недобросовестные граждане заклеивают их афишами и объявлениями, снять которые порой очень тяжело, и приходится выводить дополнительно технику и с помощью моек струей воды под высоким давлением сбивать всю эту грязь», – отметили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Специалисты мэрии добавляют, что заботиться о фасадах зданий должны собственники. Владельцы магазинов, кафе и других объектов, а также управляющие компании должны не забывать о своей обязанности – чистоте и порядке на прилегающих территориях и фасадах зданий.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта pixbay.com