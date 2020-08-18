Горожане просят благоустроить зеленые зоны Завершился основной ремонт сквера Ветеранов на улице Ильичева во Владивостоке.

Здесь полностью заменили брусчатку, высадили новые деревья и кустарники, установили новые лавочки, привели в порядок сцену и детскую площадку. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, результат ремонта оценил глава города Олег Гуменюк.

Сквер Ветеранов мэр и специалисты администрации посетили во время еженедельного объезда городских территорий. Этот объект для инспекции был выбран не случайно – он является популярным местом отдыха местных жителей, которые очень просили о его реконструкции. И привести сквер в порядок, как только на это были выделены необходимые средства, глава города поручил в максимально сжатые сроки.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов, основные строительные работы завершены, по просьбам горожан установлены новые лавочки и организована регулярная уборка сквера. Теперь предстоит сделать завершающие штрихи и высадить больше зелени.

«Все недочеты, которые обнаружились, подрядчики оперативно устранили. У жителей Первореченского района появилась новая территория для комфортного отдыха», – подытожил глава Владивостока.

Также Олег Гуменюк побывал на аллее Героев, расположенной в районе домов № 6-10 на улице Вострецова. Это место было благоустроено в этом году по просьбам местных жителей. Большинство горожан проголосовало за создание здесь места отдыха. В аллее были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены лавочки, высажены молодые деревья. Сейчас здесь с комфортом проводят время и дети, и взрослые.

Напомним, что благоустройство общественных территорий во Владивостоке сегодня идет по нескольким адресам. В городе приводят в порядок Жариковский сквер, скверы Надибаидзе и Игнатьева, территории в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 91) и на Светланской, 147. Идет работа и в парке Минного городка, там уже провели санитарную обрезку деревьев, сейчас восстанавливают систему ливневой канализации и приводят в порядок пешеходные дорожки. Также в парке будут отремонтированы две лестницы, установлены фонари, урны и лавочки.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ