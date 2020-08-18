Услугами социального такси воспользовались почти 200 льготников Бесплатно добраться на такси до социально значимых учреждений Владивостока могут жители края – инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопровождающие.

Услуга бесплатного вызова такси для инвалидов начала работу с марта 2020 года во Владивостоке, уточняют в пресс-службе края. Добраться на такси бесплатно инвалиды могут с места прописки до социально значимых учреждений и обратно.

«За это время 177 льготников воспользовались услугой и совершили около 940 поездок», – комментируют в региональном министерстве труда и социальной политики.

Заявки на заказ социального такси принимают специалисты информационно-ресурсного центра для инвалидов «Опора», структурного отделения Приморского центра социального обслуживания населения.

Специалисты напоминают: вызвать такси необходимо не позднее чем за два часа до желаемого времени подачи легкового авто к пункту отправления.

Если инвалид имеет стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения, то заявителю необходимо обратиться не позднее чем за 26 часов до нужного времени, уведомить специалиста об имеющихся ограничениях и о потребности в необходимой помощи. Следует также указать наличие багажа, в том числе технических средств реабилитации (трости, костыля, опор, поручней, кресла-коляски, собаки-проводника).

За год на одного льготника предусмотрена компенсация поездок не более чем на 10 тысяч рублей с учетом сопровождающих лиц. Добраться на такси за счет краевого бюджета можно в медицинские учреждения, учреждения медико-социальной экспертизы, отделения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, на автовокзал, железнодорожный вокзал, в международный аэропорт и на другие социально значимые объекты.

Справка «В»

Получить дополнительную информацию, а также проконсультироваться по всем вопросам приморцы могут по единому номеру call-центра по вопросам инвалидов 8 (800) 30-22-675. Обратиться за предоставлением услуги можно по телефону 8 (800) 302‑09-24.

Отдел новостей «В»