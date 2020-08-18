Менять лифты в домах обещают в октябре По программе капитального ремонта многоквартирных домов в этом году по всему Приморью заменят 132 лифта в 64 домах. Монтаж начнут осенью, сообщили в пресс-службе края.

К настоящему времени Фонд капремонта заключил контракты с шестью подрядными организациями. Они установят 59 лифтов в 26 домах: в Арсеньеве – в 3 домах, Находке – в 9, Уссурийске – в 11, во Владивостоке, Большом Камне и Фокино – в каждом по одному дому. По остальным объектам завершаются конкурсные процедуры.

«Сейчас подрядчики начали изготавливать лифтовое оборудование на российских предприятиях. Каждый лифт делается по индивидуальному проекту, учитывающему технические характеристики дома. Готовое оборудование (а это подъемный механизм, системы автоматического управления, детали кабин и крепежа) будут доставлены в Приморский край по железной дороге. Монтаж новых лифтов запланирован на октябрь», – рассказали в региональном Фонде капремонта.

Также началась подготовка проектно-сметной документации по замене лифтов на 2021 год. В настоящее время на стадии подписания находятся два договора на проектирование 86 лифтов в 36 многоквартирных домах. Всего в 2021 году планируется заменить 287 лифтов.

Отдел новостей «В»

Фото Романа Павловского/ primorsky.ru