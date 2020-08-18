Июль стал самым улетным Международный аэропорт Владивосток подвел итоги работы за первые семь месяцев года.

Как сообщили в пресс-службе организации, с января по июль 2020 года воздушная гавань обслужила более 739 тыс. пассажиров. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 524 тыс. человек, а на международных – 215 тыс. человек.

При этом в июле было отмечено значительное увеличение пассажиропотока. На внутренних авиалиниях за этот месяц было обслужено более 113 тыс. пассажиров, что превышает показатель июня более чем в два раза. Наибольший вклад обеспечили рейсы в Сочи, Новосибирск, Хабаровск и Южно-Сахалинск, а также в Москву.

Стоит отметить, что в июле на московском направлении было обслужено 47 тыс. пассажиров, что более чем в два раза выше по сравнению с июнем. Также в июле увеличилась частота полетов по направлениям в Иркутск, Красноярск и Новосибирск.

На рост авиаперевозок значительное влияние оказало открытие новых направлений на популярные черноморские курорты – в Сочи и Симферополь авиакомпании «Россия», а также запуск прямых рейсов в Красноярск авиакомпании «Аврора».

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»