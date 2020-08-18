Живые цветы и виртуальный Бессмертный полк На сопредельной с Приморьем китайской территории начались праздничные мероприятия в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны и освобождением советскими войсками северо-восточных провинций Поднебесной от японских захватчиков.

В городах Дуннин, Суйфэньхе, Тумэнь, Маньчжоули, уезде Ванцин, поселке Санчакоу, на перевале Тайпинлин и в ряде других памятных мест проходят торжественно-траурные церемонии с возложением венков и цветов.

Напомним, что ровно через три месяца после Победы в Великой Отечественной войне и окончания войны в Европе 9 августа началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, в результате которой Советский Союз разгромил крупнейшую японскую Квантунскую армию. Уже через две недели захватчики повсеместно выбрасывали белые флаги и сдавались в плен. «В» неоднократно писал о советском броске через Хинган, ожесточенных боях за города Маньчжурии и в крупнейшем в Азии укрепрайоне Дуннин, на перевалах Муданьцзяна и других приграничных районах. В завершение были освобождены Харбин, Гирин, Чанчунь, Дальний и Порт-Артур. За 25 суток боевых действий погиб 12031 советский воин, было ранено 24425 человек.

В памятных церемониях принимают участие дипломаты посольства и генеральных консульств России в Китае, военные атташе и сотрудники представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, члены Русского клуба, а также представители местных органов власти и ветераны Второй мировой войны.

Памятные мероприятия в населенных пунктах Китая будут проходить в течение всего августа в соответствии с датами их освобождения от японских захватчиков.

Кстати, Русский клуб в Харбине к 75-летию окончания Второй мировой войны при поддержке генерального консульства РФ в Харбине, Ассоциации российских студентов и Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов организует марш Бессмертного полка (в виртуальном по понятным причинам формате).

Он увековечит память о воинах-красноармейцах, внесших свой вклад в победу и освобождение Северо-Восточного Китая. Организаторы просят роднях и близких советских воинов прислать фото ветеранов, а также сведения о них – годы жизни, где и в каких войсках воевали, звания и награды (если есть данные). Эти данные можно отправить по одному из двух адресов: на электронную почту 030920marsh@mail.ru или на WeChat S13206644536.

Предоставленные сведения будут опубликованы на интернет-ресурсах Русского клуба в Харбине. Также планируется создать видеоролик «Бессмертный полк – 75 лет Великой Победы».

Николай КУТЕНКИХ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Сергея ЕРЕМИНА