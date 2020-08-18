Полицейские задержали закладчика синтетики Во время несения службы на улице 2-й Шоссейной во Владивостоке сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был остановлен мужчина, который вызвал подозрение.

При виде полицейских гражданин пытался избавиться от свертка с предположительно наркотическим веществом, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование. Выяснилось, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой около одного грамма.

26-летний житель Владивостока был задержан и доставлен в полицию. Мужчина признался, что хотел подзаработать путем закладок наркотических веществ. На одном из сайтов в Интернете он узнал о местонахождении тайника с запрещенными веществами. Забрав сверток, злоумышленник отправился в поселок Трудовое, где разложил закладки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Отдел новостей «В»