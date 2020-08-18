Приморским зоопаркам компенсируют ущерб от коронавируса До миллиона рублей могут получить зоопарки региона, работа которых была приостановлена с 25 марта по 6 июня.

Государственная поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку кормов, ветеринарные мероприятия, содержание животных, сообщили в пресс-службе края.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья уточнили, что зоопаркам окажут помощь из регионального бюджета – организации смогут получить до 1 миллиона рублей за месяц понесенных затрат.

Напомним, что приморские зоопарки возобновили свою работу с 6 июня.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru