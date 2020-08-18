Премьер-министр собирает губернаторов региона в Благовещенске Глава кабинета министров России Михаил Мишустин продолжает поездку по отдельным регионам Дальнего Востока. В течение прошлой недели он уже посетил несколько субъектов округа, осмотрел социально значимые объекты и встретился с представителями общественности.

Итогом визита в ДФО станет большое совещание во вторник, 18 августа, в Благовещенске по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, на заседании планируют обсудить вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. В совещании примут участие федеральные министры, главы регионов Дальнего Востока. С докладом о положении дел в Приморье выступит губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе края.

Отдел новостей «В»