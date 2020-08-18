К стадиону пристроят технопарк и шумопоглощающие экраны Глобальный ремонт происходит на одном из главных стадионов дальневосточной столицы – «Авангарде».

На данный момент проводится демонтаж старого техпарка, административного корпуса и ограждения трека. Также подрядной организации предстоят самые важные работы – по обустройству и переносу инженерных коммуникаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили специалисты, реконструкция будет вестись в два этапа. В рамках первого планируется отремонтировать нижнюю часть стадиона. Здесь появится также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол.

Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. Стадион оборудуют системой видеонаблюдения, освещения, LED-экранами для трансляции соревнований и шумопоглощающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение.

После окончания работ первого этапа реконструкции стадиона специалисты начнут подготовку ко второму этапу.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru