Прибрежная территория должна остаться доступной для всех горожан Глава Владивостока Олег Гуменюк потребовал от бизнесменов учитывать интересы горожан при реализации инвестиционных проектов. Об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Так, мэр призвал представителей яхт-клуба «Семь футов», которые вышли с инвестиционным проектом создания яхтенного порта в районе бухты Федорова, прежде всего сохранить доступный пляж для людей, а причалы для яхт и катеров создать в другом месте либо построить для них мол на достаточном расстоянии от берега.

«Люди десятилетиями использовали эту бухту для отдыха и купания, и мы обязаны вернуть им эту возможность, – подчеркнул глава Владивостока. – Яхты и катера есть у немногих, а возможность отдыхать и купаться в морском городе должны иметь все желающие. Прошу пересмотреть проект – здесь необходима комфортная набережная с пляжем. Я много общаюсь с жителями, знаю пожелания людей и буду защищать их интересы».

Такая же рекомендация прозвучала в адрес представителей ООО «Строительные инновации плюс». Инвестор планирует построить несколько высотных жилых зданий в районе мыса Кунгасного. Олег Гуменюк предложил пользователям разных земельных участков в этом районе создать единый проект, который будет включать не только строительные объекты, но и благоустроенную набережную в районе Кунгасного.

«Прибрежная территория должна остаться общедоступной для всех горожан. Кроме того, это лицо города, один из его центральных районов, морской фасад, поэтому важно, чтобы проект был по-настоящему красивым и современным и люди получили комфортное место для прогулок и отдыха», – добавил глава города.

Для участия в рассмотрении третьего проекта – строительство жилого многоэтажного дома в районе улицы Зои Космодемьянской, 16, – пришли представители общественности – жители микрорайона Змеинка. Компания «Система» готова выстраивать с жителями конструктивный диалог, решить ряд социальных вопросов.

При этом люди ждут решения своих первоочередных проблем. Прежде всего Змеинке нужны дороги-дублеры, так как единственной существующей дороги явно мало, жители стоят в пробке, выезжая утром на работу и возвращаясь вечером домой. По мнению граждан, строительство еще одного высотного дома только усугубит проблему.

Олег Гуменюк подчеркнул, что сейчас для района улицы Окатовой разрабатывается проект планировки территории и в перспективе город готов проектировать здесь дополнительную дорожную сеть, а затем просить софинансирования для ее строительства. Но на это может потребоваться не один год. И если жители на нынешней стадии не поддерживают строительство высотки, то реализация инвестиционного проекта может быть проблематичной.

Еще один проект – строительство складских объектов в районе ул. Днепровской, 104 – предложила компания «Победа-ДВ». По оценке специалистов мэрии, проект требует доработки, в том числе по вопросу организации подъездных путей.

Напомним, что цель деятельности рабочей группы – обсудить проекты, предлагаемые резидентами, оценить, насколько они важны и интересны для развития города, а также соответствует ли размещение объектов назначению выбранных земельных участков с точки зрения градостроительных документов. В состав рабочей группы входят специалисты управления градостроительства, муниципальной собственности, а также инвестиционной деятельности и развития предпринимательства мэрии.

Отдел экономики «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru