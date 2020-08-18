Время циклонов: подтопленные подворья, размытые дороги Оперативные службы края устраняют последствия удара стихии, а комиссии подсчитывают ущерб

После интенсивных осадков в Приморье вышли из берегов реки на южных, восточных, центральных и северных территориях края, наблюдаются переливы воды через дороги, подтоплены огороды и подворья, сообщили в пресс-службе региона.

Напомним, что на прошлой неделе в Приморье прошел ряд циклонов, которые принесли за собой дожди различной интенсивности и шквалистый ветер. Так, только в минувшую пятницу на юге Приморье за 11 часов выпала почти половина месячной нормы осадков – до 56 мм. В других районах края стихия также разыгралась не на шутку: сильным ветром срывало кровли, ломало заборы, были повалены деревья и повреждены линии электропередачи.

По данным краевого министерства ГО и ЧС на полдень 17 августа, высокое стояние уровня воды сохранялось в бассейне реки Бикин, затоплена пойма реки, отмечается подтопление пониженных участков прилегающей местности. Также на отдельных участках рек в центральных районах наблюдаются незначительные подтопления низкой поймы.

«В связи с продолжающимися в крае дождями в ближайшие сутки на большинстве рек Приморья прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды на 0,5-0,6 метра. Наиболее интенсивный подъем ожидается на реках западных, юго-восточных и восточных территорий края, на отдельных участках возможно подтопление пониженных территорий», – отметили специалисты чрезвычайного ведомства.

В настоящее время на особом контроле оперативные службы региона держат ситуацию в пяти муниципалитетах. Так, в Находке было подтоплено 186 огородов и подворий. Сейчас вода со всех участков сошла. Две комиссии администрации городского округа оценивают ущерб. К настоящему времени составлено 86 проверочных актов по потере урожая и имущества.

В Партизанском районе отмечен перелив воды на 9-10 километре автодороги Екатериновка – Новая Сила длиной 50 метров и глубиной 15 сантиметров. Проезд легкового автотранспорта ограничен. Дорожные службы оборудовали водоотводный канал, уровень воды постепенно падает.

На автодороге Красный Яр – Олон в Пожарском районе зафиксирован перелив длиной 80 метров и глубиной 30 сантиметров. Движение по данному участку сильно затруднено, однако сохраняется возможность движения большегрузов и машин повышенной проходимости. Уровень воды на участке постепенно падает, по мере снижения начнутся аварийно-восстановительные работы.

В Тернейском округе перелив воды через автодорогу Ключи – Джигит длиной 40 метров и глубиной 50 сантиметров с сопутствующим размывом земляного полотна. Отрезанными от Большой земли оказались шесть человек на двух машинах, от эвакуации они отказались.

Два происшествия зафиксированы в Красноармейском районе. На 2-3 километре дороги Лукьяновка – Новополтавка перелив длиной 20 метров и глубиной 20 сантиметров, на 9-10 километре той же автодороги перелив длиной 60 метров и глубиной 20 сантиметров, проезд открыт для всех видов транспорта. Кроме того, в селе Новопокровка подтоплены 22 огорода на улице Украинской. Производится откачка воды из проделанного водоотвода, ситуация под контролем.

Как сообщается на сайте Примгидромета, днем во вторник и в среду ночью на большей части края ожидаются дожди от небольших до умеренных. В отдельных районах не исключены ливни. Облачность и осадки понизят дневные температуры на 2-4 градуса.

Отдел новостей «В»

Фото:

Александра САФРОНОВА / primorsky.ru, с сайта primgochs.ru