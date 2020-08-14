Материк Кима Коваля… Приморская картинная галерея предлагает погрузиться в творчество мэтра дальневосточной живописи

Более 50 работ – портреты, пейзажи, жанровые картины – представлены на выставке Кима Коваля (6+) в Парадных залах Приморской картинной галереи.

– Эта юбилейная выставка (в этом году Ким Коваль отметил бы 90-летний юбилей) – первая из целой серии вернисажей, представляющих творчество мэтров дальневосточного искусства, – говорит Наталья Левданская, искусствовед, заместитель директора галереи по научной работе. – Выставка эта совместная с семьей Кима Коваля. Как известно, его дочь и зять – Ольга и Иван Никитчик – тоже художники.

Во главе выставки – портрет Кима Коваля («Наш современник. Художник Ким Коваль»), выполненный другим мэтром приморского искусства Василием Дорониным. Вот каким он был, Ким Петрович, таким и вышел на портрете – с кистями в руках, с которыми практически не расставался, собранный, спокойный, полный внутренней силы… Эту выставку мы посвятили и его творчеству, и его личности.

Человек-солнце

Судьба у Кима Коваля, конечно, необыкновенная. Он создал себя сам. Официальные данные говорят о том, что он родился в 1930 году в Уссурийске. На самом деле Ким сам внес коррективы в свою биографию. Он родился в сибирской глубинке, фамилия его семьи была Ковель, на белорусский манер. Позже художник исправил ее на Коваль.

Он был четвертым ребенком в семье, мать умерла рано, отец и старшая сестра ушли на фронт, а младших детей, включая Кима, отправили в детские дома. Так он оказался в Уссурийске, городе, который стал для него и домом, и источником вдохновения… В детском доме пробыл недолго, его дядя, брат матери Василий Анкуденко, забрал его оттуда и взял в свою семью. Сам же Василий Сергеевич был выпускником Омского художественного училища. Именно Анкуденко разглядел в мальчике способности к рисованию, привел его в мир кистей и красок. В итоге юный Ким поступил в студию военных художников в Уссурийске – ту самую, через которую прошел и Степан Арефин, и многие другие известные приморские художники. В студии были прекрасные преподаватели. Но, поскольку это была просто народная студия, никакого документа о ее окончании не выдавалось. Таким образом, будучи талантливым художником, Ким Коваль с формальной точки зрения художником не считался, поскольку не имел профессионального образования. В СССР это было очень серьезно. Вступить при таких вводных в Союз художников было фактически нереально. Равно как и поехать на творческую дачу, пройти повышение квалификации, не говоря уже о многом другом.

Но вмешалась фортуна. Когда Киму Ковалю исполнилось 25 лет, в Приморском отделении Союза художников был объявлен конкурс на эскиз картины по выбору автора. И Ким решил попробовать – ведь ограничений по образованию конкурс не имел. Ким Петрович подал свою заявку и выиграл. Наградой была поездка на академическую дачу. По сути, он своей победой пробил ту стену, которая стояла между ним и работой профессионального художника.

На академической даче вместе с Ковалем работали весьма известные представители русской живописной школы центра России. И он не просто хорошо себя зарекомендовал, он буквально впитывал тот опыт, которым делились коллеги. Эта дача дала Киму путевку в большую художественную жизнь…

В 1960 году Коваль и шесть его работ были отобраны для участия в первой всероссийской выставке «Советская Россия». В том же году он вступает в Союз художников, минуя кандидатский срок, который, замечу, в СССР был очень важным.

Его приняли сразу – человека без образования! Это говорит и о высоком таланте, и о характере человека. Ким Коваль был человек-солнце, был настроен, чтобы нести радость всем. Когда по личному распоряжению тогдашнего министра культуры Фурцевой, которая была в полном восторге от работ Коваля, ему выделили помещение под мастерскую (роскошное, в центре города), он тут же стал добиваться строительства Дома художников в Уссурийске. Мало того, в его мастерской постоянно работали и другие художники. А когда Дом художника был построен, он передал свою мастерскую городу.

Всем известная творческая база в Андреевке тоже детище Кима Коваля. Это было много лет назад, когда он вместе с коллегами-художниками искал место для проведения пленэров. Их настолько покорили пейзажи Андреевки, что в итоге там был выкуплен участок, на котором и стали обустраиваться живописцы. Все, чему Коваль научился на академических дачах в центре России, он применил там и развил. На этом участке жили не только художники, но и их семьи, дети, с молоком матери впитывая эту культуру. Существовал единый для всех распорядок дня: утром художники работают, прочим – тишина. Потом обед, вечером – поход в местный ДК в кино, все вместе, с семьями. Позже – бильярд, шахматы, покер… Кроме того, в большом почете были походы за грибами и на рыбалку, носившие даже соревновательный характер: кто больше наловит, соберет. А Ким Коваль везде стремился быть первым, всех заводил… О том, сколько сделал Ким Петрович для развития художественной жизни края, можно часами говорить…

Найти свой стиль и быть ему верным

– На выставке три зала. Работы в них представлены по хронологии?

– Да. Вот начало его деятельности – 1950-е годы. Поскольку академического образования у него нет, он еще ищет свой стиль, пишет то, что хорошо знает. В первую очередь это портреты родных и близких ему людей – жены, дочери.

В этом же зале мы видим одну из первых работ, которая действительно прославила Коваля, – «Первенец». Она довольно часто экспонировалась на разных выставках, ее публиковали в журналах. Картина хранится в фондах галереи, а семья добавила к ней для выставки два эскиза, которые показывают, как аккуратно, тщательно работал художник над этим полотном. Посмотрите, как на картине главный герой – молодой отец, впервые увидевший своего ребенка в окошке роддома, весь просто устремлен к окну. Вся его поза говорит об одном: ему ничего на свете сейчас не интересно так, как этот плохо различимый кулечек на руках у матери в окне… А на этюдах видно, как художник искал эту позу, как продумывал детали…

А вот 60-е годы. Первый крупный успех. Представляете, какую ответственность ощущал художник? Нельзя после такого взлета ударить в грязь лицом, нельзя оказаться человеком первого успеха… И Коваль смело окунается в эксперименты, ничего не боится, пробует разные стили и жанры, учась на своих ошибках. Очень верная, правильная стратегия! В это время вопреки модной тогда тенденции ехать на Курилы, на север, он отправился по Приморью. И много писал – в поселках, в пограничных пунктах, в маленьких поселениях. Не предавая себя, оставаясь верным своему творческому чутью, в эти годы Коваль шлифовал и обретал собственный стиль.

– На многих работах Коваля изображены дети. Вот и «Воробушки» – это тоже ребятишки на проталине под деревом…

– Коваль всегда был окружен детьми, писал их с добротой, с нежностью. Вот посмотрите на эту работу, которая была написана в Андреевке, – «Дети Андреевки». Оля, которая уже подросла и пошла учиться в художественную школу, с утра работала на пленэре так же, как и взрослые художники. А более мелкие ребятишки – на этой картине ее сестра Ира, Женя Пихтовников и Женя Ткаченко, тоже, кстати, будущие художники – терпеливо сидят за ее спиной, смотрят на мольберт и ждут, когда она закончит работу и отправится вместе с ними на море… Сколько буйства красок в картине, сколько радости, сколько тепла в отношении автора к этим детям… Это ощущается, не правда ли? Показательно, что даже сегодня, когда изображенные на картине ребята уже давно стали мэтрами приморской живописи, они, собравшись на открытии выставки рядом с этой картиной, взахлеб вспоминали свою детскую жизнь на творческой базе в Андреевке и то, как много дало им то время.

Создавая эту выставку, мы хотели не только показать творчество Кима Коваля, но и рассказать о его личности. При этом хотели подчеркнуть: материк «Ким Коваль» еще далеко не исследован. Чтобы понять всю глубину его творчества, нам нужно готовить еще одну выставку, более полную. Ведь очень много работ Кима Петровича хранится в галереях, музеях и частных коллекциях Центральной России. И вот только тогда, когда сможем собрать такой вернисаж, может быть, мы приблизимся к пониманию того, какой это был прекрасный художник.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА