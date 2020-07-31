Заплати и друга приведи Многие россияне, ищущих работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального начальства. Об этом свидетельствуют данные мониторинга HeadHunter, которые имеются в распоряжении газеты «Известия». Эксперты отмечают, что кризис, связанный с коронавирусом, ухудшил ситуацию.

Согласно исследованию hh.ru 65 % соискателей, которые в данный момент ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального начальства. Чаще всего он связан с заработной платой. В ситуации, когда обещанное вознаграждение отличалось от реального, оказывался 61 % респондентов. Кроме того, 53 % обнаруживали, что описанный в вакансии функционал не соответствует реальному. 36 % жаловались на то, что заявленные условия труда (соцпакет, оборудование, рабочее место) не отвечали договоренностям с рекрутером или руководителем. 33 % опрошенных заявили, что не получили нормированного графика и официального трудоустройства, хотя компания им это гарантировала. Каждого четвертого соискателя пытались вовлечь в финансовые пирамиды.

Опрос проводился с 7 по 14 июля 2020 года среди почти 9 тыс. соискателей.

– Раньше я работала в корпоративном кафе автоцентра, но во время пандемии оно разорилось. С мая я активно ищу работу в общепите. Чаще всего в вакансии пишут заработную плату 50–60 тыс. рублей, а когда приходишь, понимаешь, что смены – два дня через два, то есть заработать можно лишь половину обещанного, – поделилась с «Известиями» москвичка Мария Маслова.

Начинающий флорист Карина Нильская сообщила, что ее два или три раза приглашали на собеседование, но на деле оказывалось, что предлагают платное обучение или пирамиду из серии «заплати 300 рублей и приведи друга, чтобы получить 600».

Сектор госслужбы – лакомый кусочек?

Больше всего соискатели жаловались на работодателей из сфер госслужбы и некоммерческих организаций, автомобильного бизнеса и административного персонала.

– Миф о том, что сектор госслужбы – лакомый кусочек, нужно развеивать. В этой сфере очень много нормативных актов, которые не дают руководителям увеличивать штат сотрудников, и есть пакет документов, оптимизирующий расходы, – заявил в беседе с «Известиями» член комитета по социально-трудовым отношениям Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Третьяков.

Зарплатный фонд здесь зачастую не растет даже с привязкой к инфляции, отметил он.

– Яркий пример – система здравоохранения, когда регионы докладывают, что средняя зарплата соответствует требованиям федерального законодательства. А на самом деле сотрудникам, допустим, пересчитывают рабочее время, и количество их смен недотягивает до установленной планки, чтобы они могли претендовать на полную ставку, – сказал он.

При этом по результатам мониторинга меньше всего работодатели обманывают начинающих студентов (с уловками при приеме на работу сталкивались 53 % опрошенных), представителей добывающей отрасли (56 %) и IT-сферы (56 %).

– Чаще всего программистам, например, вообще не ставят каких-то жестких условий, а просто договариваются с ними об объеме работы и сроке выполнения. И они делают, как им удобно – дома, ночью, в течение недели или одного дня, неважно, главное – отдать проект в срок, – отметил профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Павел Журавлев.

Коронный удар

Обман со стороны работодателей – не новое явление. Так было всегда, но сейчас этот вопрос стоит более остро из-за выросшего уровня безработицы, причиной которого стали последствия пандемии, считает Дмитрий Третьяков.

Любые трудовые отношения закреплены договором, документом гражданско-правового характера, соглашением о дистанционной работе и другими актами, отметил он. Если нормы, которые официально закреплены, нарушаются одной из сторон, встает вопрос об ответственности.

– Допустим, в крупных промышленных кластерах из отрасли добычи есть профсоюзы, которые контролируют ситуацию с правонарушениями обеих сторон, – пояснил эксперт.

Самыми незащищенными сферами он назвал торговлю, микро– и малый бизнес.

Такой же точки зрения придерживается и Павел Журавлев.

– Сложно оперировать статистическими данными, но, по моим предположениям, кризис, связанный с коронавирусом, ухудшил ситуацию примерно на четверть, – добавил специалист.

Если речь идет о настоящих мошенниках, то их объявления о найме обычно ничем не отличаются от объявлений настоящих работодателей, отметил представитель hh.ru. Зачастую у них не видно никаких нестыковок в сведениях, они охотно идут на контакт и дают исчерпывающие пояснения, если есть уточняющие вопросы у потенциального работника.

На мошенничество нужно жаловаться в правоохранительные органы, а вот единственный действенный способ призвать к ответственности обманувшего работодателя – трудовая инспекция, заявил Павел Журавлев.

Такую же рекомендацию дали и в Минтруде, куда «Известия» обратились с запросом. Кроме того, как уточнили в министерстве, если работник столкнулся с нарушением прав, он может пожаловаться на работодателя в суд и в прокуратуру. Также службы занятости контролируют качество вакансий, публикуемых на портале общероссийской базы «Работа в России», что дополнительно помогает уберечь граждан от недостоверной информации.

Отдел новостей «В»

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