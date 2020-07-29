За решеткой тоже люди Бесчеловечные условия содержания арестованных в спецприемнике Уссурийска никого не интересуют?

Лишение свободы – испытание для любого человека. Даже в спецприемнике, где условия содержания задержанных за административные правонарушения должны быть все же комфортнее, чем в следственном изоляторе (СИЗО), где находятся подследственные по уголовным делам и осужденные в ожидании этапа к месту заключения. Но это теоретически.

В действительности бытовые условия в российских спецприемниках, особенно на периферии, зачастую бывают хуже, чем в некоторых СИЗО, и иначе как негуманными назвать их нельзя. Тому пример – спецприемник ОМВД России по Уссурийску, где недавно побывали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Своими впечатлениями от посещения этого учреждения с корреспондентом «В» поделился председатель ОНК Владимир Найдин.

Добро пожаловать, COVID-19!

Двухэтажное кирпичное здание спецприемника на улице Калинина, 7 наверняка знакомо многим жителям Уссурийска. Даже тем, кто ни разу не конфликтовал с законом. В двух шагах от него расположен трехэтажный офис городского отдела полиции с облезлым фасадом и осыпающимся карнизом.

Не лучше техническое и санитарное состояние и спецприемника 1904 года постройки. В день визита членов ОНК там содержалось 20 человек, включая одного иностранца, при численном лимите наполнения 23 человека. Начальник учреждения старший лейтенант Артем Квон был предупрежден о приезде гостей из Владивостока и предстоящей проверке помещений.

Необходимо отметить, что накануне губернатор края Олег Кожемяко продлил до 31 июля ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, поэтому сотрудники спецприемника встретили членов ОНК в масках. Однако измерение температуры тела и обработка рук визитеров антисептиком не проводились. Хотя эти меры безопасности обязательны в период пандемии коронавируса. К примеру, в СИЗО-1 во Владивостоке или на территорию исправительных учреждений ГУФСИН России по Приморью не пустят не то что посторонних, но и своих сотрудников без замера температуры тела медицинским работником, а также без латексных перчаток на руках.

В спецприемнике о мерах антивирусной безопасности либо забыли, либо местное начальство сэкономило на бесконтактном термометре и средствах дезинфекции. Более того, медработник в штатном расписании учреждения не предусмотрен. Между тем эта скупость может обернуться тяжелыми последствиями как для сотрудников спецприемника, так и для его постояльцев. Вдруг учреждение посетит человек с COVID-19 (например адвокат), а его беспрепятственно пропустят?

Медосмотр не предусмотрен

За время визита члены ОНК проинспектировали пять из восьми камер, общий туалет в коридоре и душевую комнату. По словам Владимира Найдина, осмотр произвел на «ревизоров» гнетущее впечатление.

– Начну с того, что медицинский кабинет в спецприемнике отсутствует. Это грубейшее нарушение функционирования подобных учреждений. То есть прием административно арестованных граждан проводится без осмотра медработником. Если с человеком что-нибудь случится в камере ночью, кто ему окажет своевременную помощь? Или кто потом подтвердит, что арестованный не болел, не был избит, не покалечен при аресте, если состояние его здоровья не было запротоколировано специалистом при оформлении в учреждение? Сотрудники полиции или спецприемника? Но у них, как показывает практика, всегда своя правда. Поэтому вопрос здесь остается открытым, – говорит председатель ОНК.

Во все камеры воздух поступает через открытые форточки деревянных рассохшихся оконных рам. Дополнительная вентиляция отсутствует, из-за чего даже ночью в помещениях духота, плюс неприятный запах, на который жалуются сидельцы. В камерах полумрак, освещенность от 17 до 55 люкс. При таком свете читать можно только непосредственно под лампочкой. Если долго находиться в камере, можно испортить зрение. Между тем в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» прописано, что освещенность в жилых комнатах общежитий (камера – это комната) должна быть не менее 150 люкс. Вывод отсюда соответствующий.

Поговорили бы без свидетелей

В камере № 3 вообще нет окна, зато круглые сутки светит тусклая лампочка. Свежий воздух, если можно назвать его свежим, просачивается из коридора через дыру над дверью. Санузел и водопровод отсутствуют. Здесь нет даже стула, из мебели – две двухъярусные кровати и стол. При этом камера тесная, рассчитана только на одного человека. Фактически это карцер для проштрафившихся арестантов. Но официально карцера в спецприемнике нет. Просто здесь такие условия содержания. Хуже, чем в тюрьме.

Такая же жуткая ситуация с условиями содержания еще в трех камерах. Это грубое нарушение прав человека, международных стандартов и законодательства РФ. Тем не менее люди сидят в каменных мешках до 30 суток – в зависимости от срока административного ареста.

Кстати, во всех камерах отсутствуют радио, тумбочки и вешалки для верхней одежды. Это тоже недоработка, на которую местное начальство закрывает глаза. Как и на единственную душевую кабину, что не соответствует нормам на численный лимит спецприемника.

В день визита членов ОНК здесь уже девятые сутки сидела девушка. За какие грехи ее закрыли, она не сказала. Жалоб на администрацию учреждения и условия содержания от нее также не поступало. Как, впрочем, и от остальных арестантов. По словам Владимира Найдина, возможно, они хотели поговорить с членами ОНК тет-а-тет. Без контроля со стороны сотрудников учреждения. Но таков здесь порядок.

Лишены даже свежего воздуха

– На момент нашего посещения компания-подрядчик привезла в спецприемник обед для арестованных. Пища была в эмалированных ведрах, а не в индивидуальной одноразовой посуде. Компот разливался из ведра в трехлитровые банки прямо на улице, в багажнике автомобиля. Нечто подобное я видел в совхозе, в хлеву, когда кормили коров. Судя по количеству административно задержанных, на каждого человека пришлось не более 150 мл компота, это меньше стакана. Работник подрядчика был без халата, без маски, хотя в перчатках. О каких санитарных нормах здесь можно говорить, когда к людям относятся как к свиньям? У свиней жизнь даже лучше, они могут гулять на свежем воздухе, а здесь прогулки ограничены стенами камер, – негодует председатель ОНК.

Номинально в спецприемнике есть прогулочный дворик под открытым небом, разделенный на две площадки. Но одна забита автомобилями сотрудников учреждения, на другой нет ни скамеек, ни навеса от дождя и снега. Фактически гулять арестантам негде.

– Скажу со всей ответственностью: с таким скотским отношением к людям, как в спецприемнике Уссурийска, мы еще не сталкивались. В камерах по 4-6 человек, при этом приватное место для отправления естественных потребностей не огорожено от посторонних глаз. Такая же картина в общем туалете, где две чаши «Генуя» (напольный унитаз. – Прим. ред.) не разделены перегородками. Это ли не дикость в наше время и унижение человеческого достоинства? Даже в СИЗО-1 клозеты в камерах закрываются шторкой или дверью. Не надо забывать, что в спецприемнике содержатся люди, а не животные. Да, это не гостиница и не курорт. Но у граждан есть право на гуманное отношение, какие бы правонарушения они ни совершили, – говорит Владимир Найдин.

Все знали и ничего не делали

Вывод членов ОНК после посещения спецприемника Уссурийска однозначный: древнее здание не предназначено для содержания арестованных граждан. Ему необходим капитальный ремонт, если в городе нет другого, более подходящего строения для обустройства спецприемника. И хорошо бы представителям Роспотребнадзора проверить, в каких условиях на предприятии подрядчика готовится пища для арестантов. Это в качестве рекомендации.

Надо отметить, что бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский и прокурор Уссурийска еще в октябре 2016 года были письменно информированы о бесчеловечном содержании граждан в местном спецприемнике. Генерал-майор полиции Николай Афанасьев, на тот момент начальник краевого УМВД, тоже знал о нарушениях прав человека и законодательства РФ во вверенном ему подразделении. Все всё знали и ничего не предприняли, чтобы исправить ситуацию.

Сегодня в крае новый губернатор, новый начальник краевого УМВД и новый руководитель Уссурийской городской прокуратуры. Возможно, они обратят внимание на условия содержания граждан в спецприемнике Уссурийска. И омбудсмену по правам человека в Приморье тоже рекомендуем туда заглянуть, хотя бы на полчаса. Если на больший срок – это вредно для здоровья. Прежде всего для психики.

Справка

Поместить в спецприемник могут граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства за мелкое хулиганство, пьяный дебош или нарушение ПДД на срок до 30 суток по решению суда. Перед отправкой в камеру арестованного снимают на фотоаппарат или видеокамеру (анфас и в профиль). Кроме того, его должен осмотреть фельдшер. Существует перечень заболеваний, в том числе хронических (например, язва, астма), при наличии которых человеку противопоказано содержание в спецприемнике. По правилам гулять арестованным можно не меньше часа в день.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Владимиром НАЙДИНЫМ