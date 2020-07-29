Шифр «Маршала Шапошникова» оказался верным На своем четвертом десятке БПК стал первым на ТОФ фрегатом

В канун Дня ВМФ России на Тихоокеанском флоте появился первый по морской классификации фрегат. Им после капитального ремонта и глубокой модернизации стал бывший большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников».

«Обновленный корабль может выполнять поставленные задачи в одиночку или в составе групп в течение двух-трех месяцев без заходов в порт»

В составе ТОФ в последние десятилетия находились четыре БПК, а также несколько малых противолодочников. «Маршал Шапошников» был старейшим в этом семействе, заступив на боевое дежурство в начале далекого 1986 года. Также на службе находятся «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев». Все четыре БПК строились на калининградском судостроительном заводе «Янтарь» и ленинградской верфи имени Жданова, объединены в одну 44-ю бригаду Приморской флотилии и базируются на Корабельной набережной во Владивостоке.

Гроза пиратов и субмарин

Первенец – самый известный в этом уважаемом семействе. Весной 2010 года «Маршал Шапошников» вместе с морским спасательным буксиром и танкером «Печенга» участвовал в международной операции по борьбе с пиратством в акватории Аденского залива.

В начале мая в западной части Индийского океана экипаж БПК освободил из плена торговых моряков российского танкера «Московский университет». Тихоокеанцы внезапно с моря и воздуха высадились на захваченное судно, в короткой перестрелке сломили сопротивление и арестовали бандитов, позднее их передали международным силам безопасности. Через полгода на торжественном приеме в Кремле 16 наиболее отличившихся военных моряков во главе с командиром корабля и комбригом капитанами 1-го ранга Денисом Анциферовым и Ильдаром Ахмеровым были награждены президентом РФ орденами «За военные заслуги» и Мужества.

Кроме того, «Маршал Шапошников» нес боевую службу в водах Персидского залива, Красного и Южно-Китайского морей, обеспечив безопасность для десятков мирных судов и проведя множество конвоев, а также эвакуировал советских граждан из Эфиопии во время гражданской войны в этой африканской стране.

Что уж тут говорить о противолодочных возможностях корабля. Американские субмарины каждый раз были вынуждены спасаться бегством при появлении в акватории любых наших внутренних или нейтральных вод их грозного соперника.

Корабль неоднократно участвовал в различных учениях ТОФ и в международных маневрах, выполнял функции разведчика у берегов Аравийского полуострова во время боевых действий США и стран НАТО на Ближнем Востоке, совершил дружеские и деловые визиты в порты Вонсан (КНДР), Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Циндао (Китай), Аден (Йемен), Перл-Харбор и Апра-Харбор (США).

Вариант первый: полная модернизация

Несмотря на славную историю и несколько поддерживающих ремонтов, противолодочник на своем четвертом десятке уже нуждался в основательной модернизации или списании на гвозди. В Минобороны России выбрали первый вариант. Ведь данный проект обладает великолепными мореходными качествами, а при наличии современного вооружения становится серьезной угрозой для подводного, надводного и воздушного противников. К тому же реконструкция заведомо дешевле, чем строительство с нуля идентичного корабля. Но если уж стоило проводить модернизацию, то только основательную – с дальнейшим увеличением возможностей корабля 1-го ранга океанской зоны.

Поэтому в год 30-летия корабля было принято решение сделать из «Маршала Шапошникова» полноценный фрегат. Кстати, когда в начале 80-х годов прошлого века проект еще разрабатывался советскими конструкторами и корабелами, ему присвоили индекс 1155 и шифр… «Фрегат». Вот такая ирония судьбы.

Работы велись в сухом доке и у причальной стенки в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Для их проведения само предприятие основательно обновило свои производственные мощности и увеличило количество специалистов. Это позволило уложиться в заданные сроки и ни разу не нарушить график. Хотя сделать пришлось очень много.

Обновление коснулось главной энергетической установки, электромеханического и навигационного оборудования, самого корпуса и надстройки, всех внутренних сетей и трубопроводов, помещений, кают и кубриков, кампуса и складов.

Лучше не вставать на его пути

Однако главные изменения коснулись вооружения. Прежнее было демонтировано, хотя и оно всех своих возможностей еще не исчерпало. Взамен установлено самое современное, которое по многим параметрам имеет схожие качества или превосходит любые зарубежные аналоги.

Основой стали две 8-зарядные вертикальные пусковые установки 3С-14 для крылатых ракет «Калибр-НК», позволяющие точечно и гарантированно уничтожать надводные и наземные цели за сотни километров от места старта (в Сирии максимальное поражение достигало 1500 км). То есть одним залпом из 16 ракет можно основательно проредить флот или береговые базы любого противника. Пусковые установки также позволяют использовать ячейки для применения сверхзвуковых «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов», ПВО противника гарантированно не имеет против них средств защиты.

К ударному оружию стоит отнести и противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с крылатыми ракетами Х-35. На «Маршале Шапошникове» они расположены в двух 4-контейнерных пусковых установках и предназначены для уничтожения надводных кораблей врага на малых и средних дистанциях от 5 до 130 км.

На борту имеются 100-мм артиллерийская система А-190-01 с дальностью огня на 20 км и эффективное противолодочное вооружение с ракето-торпедами с дальностью на 50 и более километров. Что касается средств ПВО, то по ним информация пока закрыта. По предварительным данным, их основа может состоять из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М» и усиленных другими видами зенитного оружия. Оморяченный «Панцирь» прекрасно справляется не только с самолетами и вертолетами, но и с противокорабельными ракетами на дистанции до 40 км. В трюмах имеется дополнительный запас ракет разных назначений.

Стоит также отметить наличие уникальной и универсальной системы управления огнем «Багира», корабельного комплекса радиоэлектронного подавления вражеских кораблей, самолетов и ракет, радиолокационной системы общего обнаружения и системы обработки радиолокационной информации, многого другого. На корме предусмотрена площадка для боевого вертолета.

Обновленный корабль может выполнять поставленные задачи командования в одиночку или в составе групп (эскадр, флотилий) в течение двух-трех месяцев без заходов в порт. Полное водоизмещение – 7480 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 7,8 метра. Максимальная скорость хода достигает 30 узлов, экономичная – 14 узлов. Район плавания не ограничен. Экипаж 220 человек, в том числе 29 офицеров.

В июле фрегат успешно прошел первый этап заводских ходовых испытаний в Японское море. Он касался проверки работы главной энергетической установки и сопутствующего оборудования. Предстоит еще несколько испытаний, включая применение всех видов оружия. В состав Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» должен вернуться до конца этого года.

Что касается дальнейшей судьбы других БПК ТОФ, то решения по «Адмиралу Трибуцу», «Адмиралу Виноградову» и «Адмиралу Пантелееву» пока не принято.

Справка «В»

Борис Михайлович Шапошников (1882-1945), чье имя носит БПК, являлся видным военачальником, известным теоретиком военного искусства. На начальном этапе Великой Отечественной войны служил начальником Генерального штаба. Он был единственным советским маршалом, к которому Сталин обращался только по имени-отчеству, отдавая дань его знаниям и опыту, выбору наиболее верных решений и предвидению.

Николай КУТЕНКИХ

P.S. Все сведения и тактико-технические характеристики корабля получены из открытых источников.

Фото Алексея ВОРОНИНА