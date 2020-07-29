Смени корону на сороку! Приморские мастерицы надеются, что создаваемые ими головные уборы войдут в моду у будущих невест

– Очень удобно носить, и сидит она замечательно, – улыбается Жанна Славинская, заведующая Домом-музеем семьи Сухановых, член клуба «Золотая нить», надевая на голову необычный головной убор, плотно облегающий голову. – Как-то сразу хочется выпрямиться, за осанкой последить… Но главное – не забыть тщательно убрать под сороку все волосы. На то она и сорока…

Да, на выставке «У вас сорока или корона?», что открылась в Доме-музее семьи Сухановых, можно увидеть не только сороку на голове женщины, но и корону, например. Причем вовсе не ту, про которую вы сразу подумали…

– Эту выставку мы планировали и даже почти открыли к 8 Марта, – говорит Жанна Владимировна. – Но потом началась самоизоляция из-за пандемии… И мы решили продлить выставку, потому что просто уверены: она будет интересна публике.

Члены клуба «Золотая нить» не ошиблись. Выставка традиционных русских головных женских уборов, причем сделанных руками владивостокских мастериц, очень популярна у представительниц прекрасного пола.

– Здесь можно увидеть, что носили незамужние девушки, что – молодые женщины, не так давно вышедшие замуж, какие головные уборы предпочитали женщины постарше, что носили пожилые крестьянки, причем в разных губерниях России, – рассказывает Жанна Славинская.

До революции золотые и серебряные нити, которыми работали золотошвейки, и в самом деле имели реальное наполнение драгметаллом – до 10 процентов. Вышивка золотным шитьем продавалась на ярмарках, причем это был весьма ходовой товар.

После революции, в тяжелые времена, когда новая власть решительно рвала с царским прошлым и старыми традициями, по деревням стали ездить скупщики. Скупали у женщин головные уборы, срезали вышивку и переплавляли, добывая золото и серебро. И в итоге Россия потеряла целый пласт культуры – орнаменты, технологии вышивки… Сегодня традиции этого декоративно-прикладного искусства восстанавливаются и изучаются по фотографиям, рисункам. Вот, кстати, мы на выставке представляем головной убор, который заказывала для своего карнавального костюма Александра Шевелева, жена одного из видных городских деятелей, купца, предпринимателя Михаила Шевелева. Мы сделали его копию.

Когда члены клуба «Золотая нить» только начинали изучать золотное шитье, они сразу решили, что будут не только вышивать, но и изучать традиции русского национального костюма, в том числе головные уборы. Вообще, это самая яркая часть женского костюма, самая дорогостоящая. Да-да, не удивляйтесь. Иногда свадебная корона для юной крестьянки была едва ли не дороже, чем весь ее праздничный наряд. Когда девушка была просватана, она надевала эту корону и ходила на разные, скажем так, мероприятия с подружками. В этой же короне она была и на свадьбе. Затем снимала корону, чтобы никогда больше не надевать. Замужним женщинам полагалось носить совсем другой головной убор – сороку.

– Если корона давала возможность показать косу, волосы, даже украсить их специальными украшениями, подчеркнуть ее, то сорока сделана по другому принципу, – говорит Жанна Владимировна. – Замужней женщине не к лицу показывать волосы, они убирались под сороку целиком. Сорока – от слова «срок»: пришел молодой женщине срок становиться старше, солиднее, входить в иной статус – мужней жены, затем матери…

Конечно, никто не мешал украшать сороку так, чтобы подчеркнуть и зажиточность ее хозяйки, и вкус. Но расшивать камнями, жемчугом, обильно и много украшать золотым шнуром, как корону, было уже не принято. Сорока требовала определенной сдержанности, но могла многое рассказать о хозяйке. Кроме того, сорока всегда подчеркивала овал лица, а еще отвлекала чужие, возможно, нескромные взгляды от глаз замужней женщины на лоб – на вышивку, на украшение.

– А что носили незамужние девушки до свадьбы, еще в состоянии свободного поиска, так сказать?

– Венцы, девичьи повязки. Кстати, у нас на выставке есть девичья повязка. Они разнились по высоте и по сложности украшения. Чем больше золотого шитья и выше повязка, тем головной убор был богаче, а значит, и позволить себе могла его только девушка из зажиточной семьи. Вообще, такие головные уборы служили своего рода бессловесными, невербальными подсказками тем же потенциальным женихам: чем богаче девушка одета, чем эффектнее ее повязка, тем больше шансов получить за невестой хорошее приданое – семья не поскупится. Это были всем ясные знаки, не требующие расшифровки.

Замечу, что вышивку, орнамент на повязке берегли, и когда сама ткань изнашивалась, вышивку отпарывали и переносили на новую повязку или даже на сороку.

Кстати, помните, мы говорили об украшениях косы, которые использовали незамужние девушки? Вот мы сделали накосники. Их надевали на кончик косы, чтобы не только украсить, но и заставить косу лежать ровнее, выглядеть длиннее и богаче.

А это ожерелки. Шейные украшения, которые носили молодые девушки. Кстати, вот чем они отличаются от столь модных сегодня чокеров? Да ничем фактически!

Создавая головные уборы, мы где-то копировали в точности узоры с образцов в книгах о русском женском костюме, например, а где-то создавали свои узоры исходя из собственных знаний о традиционной вышивке. Во многих головных уборах использованы парча, бархат, как и полагается, натуральные камни, золотые или серебряные шнуры. Но! Разумеется, мы использовали современные материалы, особенно ткани. Даже джинсовую ткань. Из нее получилась великолепная сорока, сразу и не скажешь, что это джинса.

– А что же носили дамы, как сейчас говорят, элегантного возраста?

– Крестьянки, у которых уже были внуки, без всякой политкорректности считались старухами, и потому полагалось им носить головной убор простой, без украшений фактически – сборник. Но он имеет настолько функциональную, я бы сказала, современную форму, что женщины элегантного возраста спокойно могут носить его и сегодня. Одна наша мастерица носит созданный ею сборник под демисезонный наряд. И он смотрится очень современно!

Вообще, самым сложным головным убором с точки зрения времени и усилий, конечно, является корона. Вот, к примеру, свадебная корона. Техника, в которой она выполнена, называется «сажение по бели». Бель – это толстая хлопчатобумажная нить. Ее укладывают по рисунку, а сверху усаживают (отсюда и название), то есть закрепляют камни, в данном случае жемчуг.

Есть у нас корона, называющаяся вырезной. Она создается при помощи особой техники, когда сначала делается вышивка, а потом основа короны из нескольких слоев ткани, которые наклеиваются с изнанки друг на друга. Затем в основе делаются ажурные прорези по заранее задуманному рисунку. Между прочим, до революции для таких корон использовали кору дерева.

На создание короны, например, уходит от трех до четырех месяцев. Сорока делается быстрее…

– И потом такая красота занимает свое место в ряду музейных экспонатов?

– Ну что вы! Мы на все фестивали, ярмарки, в которых принимаем участие, надеваем и головные уборы традиционные, и костюмы, которые сами создаем, и охотно рассказываем о них.

Между прочим, в Центральной России, где традиции ношения таких головных уборов держались веками, все чаще играют свадьбы, где невеста выбирает традиционный русский наряд и традиционное украшение на голову. Это очень популярно, и у мастериц в тех местах нет отбоя от заказов на короны. Так что вполне может быть, что и девичьи повязки, и сороки, и сборники еще вернутся в нашу повседневную жизнь и самые продвинутые модницы будут красоваться в них на улицах российских городов.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА