Зовет художник к неоткрытым островам В Приморской краевой картинной галерее (в анфиладах на Алеутской, 12) открылась выставка «Неоткрытые острова. Мир Михаила Шапкина» (12+) – первая персональная выставка неординарного дальневосточного художника.

– Экспозиция знакомит зрителя с 19 живописными произведениями Михаила Павловича Шапкина, раскрывая оригинальность творческой личности художника, – рассказала директор галереи Алена Даценко. – Мастеру всегда были присущи чувство свободы, потребность быть независимым. По этой причине он так и не вступил в ряды Союза художников и остался в свободном плавании. Тем не менее его работы охотно включали в групповые выставки под флагом Союза художников, и более сотни из них были приобретены коллекционерами.

На выставке представлены различные тематические направления. Картины из подводного цикла пропитаны осознанием человеческой телесной хрупкости и уязвимости. Они передают то состояние, которое возникало у автора при погружении на глубины свыше 20 метров.

Другие же произведения направляют мысль зрителя к тем незримым вековым скрепам, которые помогают в сумятице исторических обстоятельств сохранять изначальную национальную идентичность.

Лирико-поэтические пейзажи соединяют в себе детскую открытость удивительному и бескрайнему миру со строгим, суровым пластическим наполнением.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой галереи