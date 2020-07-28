Чудесный хозяин «Поля чудес» Бессменный ведущий популярной передачи Первого канала Леонид Якубович отмечает 75-летие

Трудно найти в нашей стране человека, который не знает Леонида Якубовича. Уже почти 30 лет каждую пятницу миллионы россиян видят вечером на своих экранах «Поле чудес» (12+), где он – главный чудесник.

За эти годы Леонид Аркадьевич как-то так незаметно, по-свойски вошел в нашу жизнь, уютно, по-домашнему в ней устроился, и теперь каждый россиянин, стар и млад, знает его в лицо. И вот сейчас знаменитый телеведущий отмечает юбилей – 75-летие. И хотя мы, казалось бы, все знаем о нем (или, по крайней мере, очень многое), помним его коронные фразы: «Приз в студию!» или «А-а-а-автомобиль!» – очень многое в жизни артиста и телеведущего остается за кадром. Леонид Якубович часто участвует в благотворительных акциях, многим помогает, но не любит про это говорить вслух.

29 лет сплошной импровизации

«Поле чудес» отмечает в этом году круглую дату, а Леонид Якубович служит проекту ровно 29 лет. Именно служит. Ни коронавирус, ни предостережения врачей – ничто не заставит его оставить колесо Фортуны. Шоу должно продолжаться. Ведущий в эти месяцы продолжал работать, но без зрителей в студии. Сам Якубович нам признавался, что для него эта передача важна, хотя он мог в ней и не остаться. Правда, сейчас представить «Поле чудес» без него уже невозможно.

– На передачу я пришел в конце ноября 1991 года, – вспоминает Леонид Якубович. – После первой съемки сказал, что ухожу. От внутреннего зажима так орал, что наш звукорежиссер Таня Дюжикова чуть не сошла с ума. Она просто оглохла. Оператор не знал, как меня снимать, потому что я метался по студии, не зная, где что стоит и куда смотреть. Вообще, это было забавно. Мы были мокрые, потные от смущения… Мне никто не говорил: «Мы видим твой потенциал!» и другие умные слова. Просто мне сказали: «Ну хорошо, черт с тобой, приходи, последняя съемка, и дальше решай сам!» Я пришел в четвертую студию. Это было буквально за десять минут до эфира, зрители уже сидели. Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что наконец сейчас перед ними появится новая звезда. Я перекрестился за кулисами, поняв, что, слава богу, они кого-то нашли и теперь от меня отстанут. После чего неожиданно раздалось: «Вот он – перед вами!» – и меня вытолкнули. У меня, что называется, ноги отнялись. Но после всех добрых слов в мой адрес зал встал: меня встретили аплодисментами, и я уже не мог подвести. Провел ту съемку и остался в проекте. И рад этому. Никогда в жизни не видел этой программы по телевизору. И дома всем запрещено смотреть ее и говорить о ней. Поэтому мои родные тоже ни разу не видели «Поле чудес». Во-первых, себя на экране не люблю, как и многие люди. Мне не нравятся собственный голос, тембр, манера поведения. Но это вторично. Первично то, что боюсь повторения. Жест, взгляд, шутка – что-то понравится, и я это запомню. А мне этого не хотелось бы. Ведь передача – сплошная импровизация. Здесь вообще никогда не было сценария.

Душа рвется в полет

Есть у Леонида Аркадьевича еще одна страсть – небо. Он дипломированный летчик малой авиации с 25-летним стажем. Леонид Якубович снимался в сериале «Русские амазонки», где играл почти самого себя. Он исполнял роль директора аэроклуба и при этом выступал практически консультантом для съемочной группы.

– У меня райдер довольно забавный, – говорит нам телеведущий. – Его распечатали и передают уже из рук в руки. Хотя никто не верит, что он настоящий. В райдере я прошу организаторов гастролей только об одном: немедленно узнать и сообщить мне телефон ближайшего аэродрома. Сам звоню, договариваюсь, летаю. Не надо мне никаких люкс-номеров и автомобилей к трапу. Это все глупости.

Впрочем, у Леонида Якубовича есть и другие увлечения. В юности он успешно сдал экзамены в три театральных вуза, но, послушав отца, все же пошел учиться на инженера в Московский институт электронного машиностроения, затем – в Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. Однако природный артистизм все равно привел его на сцену: сначала в КВН, а потом и на театральные подмостки. Сегодня Леонид Якубович пишет пьесы, стихи, играет в спектаклях. Признается, что чувствует себя абсолютно счастливым только на сцене и в небе.

Весточки с войны

Все знают Якубовича как блистательного шоумена и телеведущего. Но это лишь верхушка айсберга. Подводную, скрытую его часть знают немногие. Леонид Якубович – подполковник запаса. Кроме того, телеведущий прошел все тяготы первой и второй чеченских кампаний. Якубович вылетел в Чечню в первые дни войны с одной-единственной целью – помогать. Впрочем, он сам ничего героического в этом не видит.

– Я ни в кого не стрелял, ни в каких боевых действиях не участвовал, – говорит телеведущий. – Участвовал в концертах и ходил по блокпостам, выполняя разные задачи. Например, у ребят, которые служили, собирал записки, а когда приезжал домой, то звонил их родственникам, говорил, что все в порядке.

Такая сложная жизнь

До того как стать звездой телеэкрана, Якубович был и токарем, и электромонтажником, и инженером, и сценаристом, и даже аукционистом. Впервые надев смокинг, он стал ведущим первого в нашей стране конкурса красоты «Московская красавица». Свою первую жену Галину Антонову встретил еще в институте. Они прожили 20 лет, вырастили сына Артема. Но потом расстались. В телекомпании ВИД Якубович влюбился в молодую сотрудницу Марину Видо. Сейчас у них дочь Варвара, ей 22 года, она учится на журналиста, пишет песни, пробует себя в вокале. Отец гордится своими детьми и с удовольствием о них рассказывает.

Самый чудесный праздник

Надо сказать, что в честь круглой даты на Первом канале сняли особый выпуск передачи «Поле чудес». Друзья Леонида Аркадьевича приняли участие в съемках праздничного выпуска в качестве специальных гостей. Один из них – председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов – подарил Леониду Аркадьевичу эксклюзивный самовар из Тулы от десантников 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Офицеры группы «Альфа» поздравили юбиляра песней его собственного сочинения, спев гимн подразделения – песню «Буква А».

Участники программы «Поле чудес» не отстали от звездных гостей и одарили именинника самыми неожиданными подарками: казачьей шашкой, смоленским «нектаром» в объеме 20 литров, огромным юбилейным тортом, кальяном, картой ярославской губернии XIII века, корзиной рязанской картошки и прочими приятными «мелочами». Участники праздничного выпуска «Поля чудес» подготовили для Якубовича и поздравительные номера. В честь дня рождения казачий хор исполнил для него песню «Заиграй, моя волынка».

Поздравить коллегу пришли также Елена Малышева и Валдис Пельш. Елена Васильевна вспомнила и о полете на самолете, за штурвалом которого сидел Якубович, и о знакомстве с мамой ведущего, и о том, что впервые была на съемках программы «Поле чудес» 20 лет тому назад.

– Ленечка, с днем рождения тебя! – поздравила коллегу Елена Васильевна. – Тебе, конечно, прежде всего здоровья и счастья всей твоей большой семье. Ты самый талантливый, самый веселый и самый серьезный за кулисами человек на Первом канале!

А Валдис Пельш пожелал здоровья... телезрителям:

– Нам еще столько выпусков «Поля чудес» предстоит посмотреть, стольким потрясающим ситуациям на площадке подивиться, порадоваться, стольким музыкальным номерам поаплодировать! Поэтому живите долго!

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Фото Вадима ТАРАКАНОВА и Максима ЛИ / Пресс-служба Первого канала (ИА «Столица»)