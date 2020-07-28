Вкладчики готовы к съему

Около 30 % россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, говорится в исследовании Росгосстрах Банка и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которое есть в распоряжении РИА «Новости».

28 июль 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4714 (6419) от 28 июль 2020

Как отмечает портал, ссылаясь на данные Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня – 4,63 % с 4,8 % в третьей декаде июня.

«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36 % из числа опрошенных россиян, почти треть из них заберет все средства из банка, а еще 2 % заберут средства частично», — сказано в исследовании.

Часть граждан готовы к использованию альтернативных инструментов инвестиций. Так, золото выберут 7 % респондентов, в облигации вложат 6 %, а в недвижимость — 4 % опрошенных. Еще 12 % россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Опрос проводился в российских городах с населением от 100 тыс. человек среди россиян старше 21 года, у которых есть срочный вклад, накопительный счет или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. В опросе приняли участие 1201 человек.

Отдел экономики «В»