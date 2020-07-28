Вкладчики готовы к съему Около 30 % россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, говорится в исследовании Росгосстрах Банка и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Как отмечает портал, ссылаясь на данные Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня – 4,63 % с 4,8 % в третьей декаде июня.

«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36 % из числа опрошенных россиян, почти треть из них заберет все средства из банка, а еще 2 % заберут средства частично», — сказано в исследовании.

Часть граждан готовы к использованию альтернативных инструментов инвестиций. Так, золото выберут 7 % респондентов, в облигации вложат 6 %, а в недвижимость — 4 % опрошенных. Еще 12 % россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Опрос проводился в российских городах с населением от 100 тыс. человек среди россиян старше 21 года, у которых есть срочный вклад, накопительный счет или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. В опросе приняли участие 1201 человек.

Отдел экономики «В»