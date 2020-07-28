Казино: ставки снизили В Приморье будет сокращена налоговая нагрузка на операторов игорной деятельности. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания на июльской сессии. Пока в регионе на территории бухты Муравьиной, где расположилась игорно-развлекательная зона, работает одно казино, которое было закрыто более трех месяцев в связи с пандемией коронавируса.

На внеочередном июльском заседании законодатели рассмотрели в трех чтениях изменения в краевой закон «О налоге на игорный бизнес» и установили минимальные налоговые ставки на налоговые периоды июль, август, сентябрь, октябрь 2020 года за один игровой автомат и один игровой стол.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в соответствии с представленным законопроектом на указанные налоговые периоды устанавливаются следующие размеры налоговых ставок: за один игровой стол – 50 тысяч рублей, за один игровой автомат – 3 тысячи.

Как было отмечено на заседании, введение временных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, приостановление деятельности хозяйствующих субъектов и международного пассажирского сообщения с иностранными государствами повлекли резкое снижение спроса и предложения на рынке туристических услуг и индустрии развлечений, в том числе в сфере организации и проведения азартных игр.

Закрытие казино, невозможность вести туроператорскую деятельность, полноценно работать предприятиям общественного питания – все это привело к полному отсутствию выручки казино и, как следствие, негативно сказалось на его платежеспособности.

Между тем, как рассказал заместитель председателя правительства края Константин Шестаков, в игорной зоне «Приморье» работают более 1300 сотрудников, в период действия ограничительных мер не было сокращено ни одного человека, резидентами продолжено перечисление налоговых платежей.

Константин Шестаков подчеркнул, что снижение налоговых ставок позволит организаторам азартных игр высвободить средства на оплату труда сотрудников, содержание и поддержание в надлежащем состоянии построенных инвестиционных объектов, которые оказались временно закрыты, на расчеты с контрагентами, а Приморскому краю сохранить действующих инвесторов игорной зоны.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/ primorsky.ru