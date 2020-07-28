Первый в этом году липовый мед привезли в Уссурийск Краевая ярмарка «Праздник первого меда» прошла на территории городского рынка в Уссурийске. В течение трех дней – с 24 по 26 июля здесь можно было приобрести свежий липовый мед и продукты пчеловодства, сообщили в пресс-службе края.

Свою продукцию на ярмарке представили 15 пчеловодческих хозяйств из Анучинского, Лазовского, Чугуевского, Хорольского муниципальных округов, Михайловского, Надеждинского, Черниговского районов и Уссурийска. Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья, на ярмарке предлагали первый липовый мед сезона-2020, а также продукцию пчеловодства. Например, ароматное медовое мыло.

Как уже писал «В», в этом году также запланирован традиционный фестиваль «Анучино – медовое раздолье». Он состоится в День пчеловода, в последнюю субботу августа. Всего в этом году пчеловоды планируют собрать около 5 тысяч тонн меда.

Отдел экономики «В»

Фото Союза пчеловодов Приморья /primorsky.ru