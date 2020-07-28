Льготную ипотеку на новостройки Приморья оформляют 14 банков Льготных кредитов на сумму более 205 миллионов рублей выдано приморцам на приобретение жилья в новостройках.

На сегодня льготную ипотеку под 6,1 % годовых можно оформить в крупных банках и Корпорации развития жилищного строительства, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в министерстве строительства Приморья, по состоянию на 17 июля по федеральной программе принято 325355 заявок от жителей края.

«Из них одобрено 216127, выдано 80544 кредита», – добавили специалисты.

Льготную ипотеку на новостройки сегодня оформляют 14 банков. Также заявки на получение кредита принимает АО «Корпорация развития жилищного строительства».

Напомним, что президент России Владимир Путин в апреле 2020 года распорядился запустить в стране программу льготной ипотеки, чтобы поддержать как строительную отрасль, так и граждан. Кредит под 6,1 % годовых предоставляется на покупку жилья в новостройке.

В регионах максимальная сумма ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос по кредиту – от 20 % стоимости квартиры, срок кредитования – до 30 лет. Подать заявку по этой программе можно до 1 ноября 2020 года.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»