Слабые фасады «оденут» в металлическую рубашку Во Владивостоке приводят в порядок фасады зданий. Всего в списке ремонта 20 объектов. Подрядчики сейчас работают по 13 адресам, восстанавливая штукатурную облицовку фасадов и окрашивая их. В списке много старых зданий, в том числе исторически важных для Владивостока, отметили в пресс-службе города.

Так, в данный момент ведутся работы на Светланской, 109. Дом был построен в 1940 году по проекту архитектора Смирнова и внесен в Реестр объектов культурного наследия Приморского края, так как является памятником градостроительства и архитектуры. Фасад здания уже практически приведен в порядок, а вот ремонт стилобата рядом – в самом разгаре. Как рассказали специалисты управляющей компании, которая обслуживает этот дом, сейчас ведется демонтаж существующих конструкций. В дальнейшем подрядчик укрепит углы объекта металлической обоймой, также самые сложные участки «оденут» в металлическую рубашку.

«Сам стилобат с балюстрадой не является памятником, но мы работаем в тесном сотрудничестве с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, чтобы после завершения ремонтных работ она не потеряла свой исторический вид», – добавили представители УК.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru