Ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов» продолжается во Владивостоке Как только позволяет погода, подрядчики ведут работу по 84 адресам, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 40 дворах краевого центра кладут новый асфальт, в 28 – обустраивают детские площадки, в 16 – спортивные. В 27 дворах ремонт полностью завершен. Работы ведутся под контролем специалистов мэрии, которые еженедельно проверяют ход работ.

Так, на проспекте 100 лет Владивостоку, 64 и Приморской, 1 открыты новые детские площадки. На Калинина, 43 смонтировали горки и качели, также уложено прорезиненное покрытие. Асфальт уже уложили на улицах Невельского, 25, 27, 29, Щитовой, 27а, 1-й Поселковой, 25 и Сахалинской, 30. На улице Анны Щетининой, 3 полностью смонтирована спортивная площадка.

В этом году на первом этапе программы во Владивостоке запланировано благоустройство более чем ста дворов. Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, в каждом дворе прошли собрания и определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru