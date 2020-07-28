Два пришкольных стадиона строят во Владивостоке Один из стадионов появится возле школы № 51 на ул. Вострецова, 9. Второй построят на ул. Ялтинской, 18 возле школы № 39.

Заниматься спортом там смогут не только ученики школ, но и жители микрорайонов. На обоих объектах уже начались земляные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Возле обеих школ будут благоустроены подъездные пути и лестничные марши, ведущие к стадионам. Помимо футбольного поля с искусственной травой рабочие установят баскетбольную и волейбольную площадки, зоны для воркаута (занятия физкультурой на свежем воздухе) с тренажерами. Также предусмотрено видеонаблюдение и ограждение.

По словам местных жителей, эти образовательные учреждения не имели полноценных стадионов несколько десятков лет. Теперь дети и взрослые будут заниматься спортом на современных площадках.

Напомним, что в июне во Владивостоке завершилось строительство двух стадионов в Советском районе – возле школ № 58 и 60.

Отдел новостей «В»

Фото управления по работе с муниципальными учреждениями образования