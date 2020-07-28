В список нацпроекта добавили улицу Улицу Казанскую во Владивостоке отремонтируют в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сделать это удалось благодаря экономии средств во время проведения открытых электронных аукционов на поиск подрядчиков для ремонта дорог дальневосточной столицы, пояснили в пресс-службе краевого центра.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что ремонт проведут на участке от пересечения с улицей Крыгина до Казанского моста. Все работы, согласно условиям контракта, должны будут завершены в срок до середины ноября.

«Предстоит отремонтировать покрытие на 215 квадратных метров тротуаров и более 7 тысяч квадратных метров дороги. Асфальт на проезжей части будет уложен в два слоя», – рассказали специалисты управления.

Подрядчику также необходимо восстановить инженерные коммуникации, установить новые знаки и нанести разметку.

Отметим, что в 2020 году во Владивостоке в рамках реализации национального проекта «БКАД» ремонтируют улицы Крыгина (от дома № 12 до дома № 111), Монтажную (от Борисенко, 54а до дома № 98), Сабанеева (от пересечения с улицей Луговой до дома № 22 по Сабанеева), Каплунова (от улицы Спиридонова до Невельского) и Успенского. На последней, к слову, ремонт проводится в два этапа – на участке от дома № 77 до № 100 и от дома № 77 до пересечения с Маковского.

Напомним, что в этом году ужесточили требования к подрядчикам по ремонту дорог: устанавливают сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а недобросовестных планируют отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru