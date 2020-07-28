Для разработки проекта ремонта подпорных стен ищут подрядчиков Администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации, которая займется разработкой проектной документации новых подпорных стен на месте старых и уже пришедших в негодность. Новые конструкции появятся на Кипарисовой, 18 и Гульбиновича, 25.

«Прежде чем приступить к ремонту подпорных стен, требуется разработка проектной документации. После этого выделяются средства на ремонт», – пояснили специалисты мэрии.

По условиям аукциона подрядной организации, которая выиграет аукцион, предстоит разработать проекты подпорных стен до 5 декабря. По предварительным данным, на Кипарисовой, 18 необходимо возведение конструкции длиной порядка 72 метров и высотой до 4 метров. Длина подпорной стены на Гульбиновича, 25 также составит порядка 70 метров, а вот ее высота может достигнуть 7 метров. Точные размеры и конфигурации опорных конструкций будут определены проектами.

«Подрядчику необходимо выполнить предварительное обследование на сохранность эксплуатационных качеств, на основании которых и будут определены типы конструкций подпорных стен. Каждый объект должен предусмотреть также дренаж и восстановление благоустройства в рамках реконструкции подпорной стены», – добавили специалисты.

Напомним, что в этом году возвели новые подпорные стены на месте пришедших в негодность на Русской, 15, Муравьева-Амурского, 5, Ватутина, 4. Продолжаются работы на Тунгусской, 69, Сабанеева, 8, Светланской, 207, Зои Космодемьянской, 7 и Пологой, 63. Следующими объектами, куда выйдут рабочие и техника, станут подпорные стены на Светланской, 109 и в районе домов № 108 и 110 на Океанском проспекте.

Отдел новостей «В»

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