ДВ-гектары засеяли и застроили Дальневосточные гектары используются в основном для организации сельхозпроизводства или жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).

На данный момент от участников программы «Дальневосточный гектар», получивших землю три года назад, поступило более 5318 деклараций – отчетов об использовании земли. Наиболее активны Хабаровский край (1,9 тысячи деклараций), Приморский край (около 1,1 тысячи) и Сахалинская область (более 800).

Согласно статистике по поступившим декларациям 43 % получателей бесплатных наделов используют свои участки для сельскохозяйственной деятельности, 38 % – для индивидуального жилищного строительства, 7 % – для развития туризма, 9 % – для предпринимательства, 3 % планируют заниматься прочими видами деятельности, среди которых научная, экологическая, образовательная и прочие.

Напомним, что декларацию об использовании участка необходимо подать в течение трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора на дальневосточный гектар. Отсутствие документа является основанием для проведения внеплановой проверки органами земельного контроля на соблюдение гражданином требований земельного законодательства.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА