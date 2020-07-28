Гимназия и лицей выбрали медицину Классы профильной медицинской направленности появятся в гимназии № 1 и лицее № 41 в новом учебном году. Старшеклассники будут углубленно изучать предметы естественно-научного профиля.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в медицинские классы планируют набирать учеников 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. Подростков ждет общение с преподавателями и студентами ДВФУ, ТГМУ, РАН, медицинского колледжа, МЧС, медицинских учреждений Владивостока, общественной организацией «Красный Крест». Кроме того, к работе планируют привлечь и потенциальных работодателей.

Открытие предпрофессиональных медицинских классов поможет улучшить подготовку выпускников школ по предметам естественно-научного профиля, говорят специалисты. Кроме того, у ребят появится возможность сделать более осознанный выбор при поступлении в вуз.

Медицинские классы стали пилотным проектом регионального проекта «Современная школа». В дальнейшем во Владивостоке планируется создать инженерные и кадетские классы.

Напомним, что ранее во Владивостоке были созданы педагогические классы. Подростков, тяготеющих к преподавательской деятельности, объединили в специальные социально-гуманитарные классы в 2017 году.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.pixabay.com