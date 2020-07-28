На Попова появится сквер с качелями, клумбами и спортивной зоной В ближайшие дни начнется строительство сквера на острове Попова, входящего в состав Владивостокского городского округа. Объект вошел в национальный проект «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе края, новая зона отдыха появится в районе улицы Подгорной, 13 – эта территория традиционно является одним из общественных центров поселка. Подрядчику предстоит демонтировать старый асфальт и клумбы, затем начнутся планировочные и земляные работы.

«В новом сквере будут уложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и фонари, появятся детская площадка с игровым комплексом и качелями, спортивная зона, клумбы», – рассказали в администрации Владивостока.

Также в новом сквере высадят деревья и кустарники: клены, рябину, сирень, можжевельник, спирею, гортензию, форзицию, бархат амурский и другие. Сюда перенесут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова. Сейчас объект находится на затапливаемой территории. Работы планируется завершить до 15 сентября.

Отметим, что сквер на Попова для благоустройства выбрали сами владивостокцы в ходе рейтингового голосования. Всего в дальневосточной столице в этом году по нацпроекту реконструируют пять скверов.

Отдел новостей «В»