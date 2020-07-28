Правила масочного режима разъясняют комиссии и Росгвардия В минувшие выходные, 25 и 26 июля, во Владивостоке оформили 56 протоколов за нарушение масочного режима. Их выявили во время рейдов, организованных административными комиссиями совместно с полицией и Росгвардией, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время во Владивостоке продолжают вести проверки соблюдения режима повышенной готовности 17 административных комиссий. Только в минувшие выходные они провели 2070 разъяснительных бесед с гражданами, проверили 587 организаций различных сфер деятельности и 692 единицы общественного транспорта.

«Мы рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. Так, в общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности», – отметили в управлении.

Напомним, что режим повышенной готовности в Приморском крае действует до 31 июля. Он введен в целях предупреждения распространения коронавируса. Так, за 26 июля в Приморье зафиксировано 109 новых случаев COVID-19, сообщили в пресс-службе края. Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба в понедельник, 27 июля, всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 6390 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 4821 человек.

«В очередной раз хочу обратиться к главам муниципальных образований: необходимо навести порядок как в подведомственных вам учреждениях, так и в организациях на ваших территориях. Соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, применение антисептиков – все эти меры способствуют снижению заболеваемости. К сожалению, отмечаются случаи, когда граждане с подтвержденным диагнозом скрывают место своей работы и мы упускаем контактирующих с ними в таких организациях», – подчеркнула главный санитарный врач Приморья.

Отдел новостей «В»