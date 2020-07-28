В Приморье суд вынес обвинительный приговор черным лесорубам Виновными в незаконной рубке лесных насаждений признаны 11 жителей края, сообщили в прокуратуре региона.

Лесозаводский районный суд установил, что один из фигурантов организовал преступную группу, участники которой с декабря 2016 года по февраль 2017-го на территории Пантелеймоновского участкового лесничества Лесозаводского городского округа совершили незаконную рубку деревьев породы липа амурская, ясень маньчжурский, дуб монгольский, ильм долинный объемом 245 кубометров.

Злоумышленники вывезли и впоследствии реализовали древесину под видом легально заготовленной, при этом использовали сопроводительные документы официального лесозаготовителя, не знавшего о преступлении. В результате лесному фонду РФ причинен экологический ущерб на сумму более 7,2 млн рублей.

Суд приговорил лидеров организованной группы к наказанию в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнителям назначено по 3 года лишения свободы условно.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении всей суммы причиненного ущерба. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество осужденных, используемое для незаконной рубки, – автомобиль, спецтехнику.

Отдел новостей «В»