На улице Калинина меняют дорожное ограждение Подрядная организация по заказу городской администрации приступила к работам по замене дорожного ограждения на улице Калинина, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Старое ограждение, которое местами пришло в негодность, а также поврежденное в результате дорожно-транспортных происшествий, меняем на новое. Работы проводятся на участке от Золотого моста», – прокомментировали в отделе организации дорожного движения администрации города.

Общая протяженность нового ограждения составит около 1800 метров.

Отметим, что на днях подрядчики завершили работы по устройству ограждения, которое разделило тем самым встречные потоки автотранспорта, на улице Выселковой. Смонтировано порядка 1,1 километра ограждения. Сейчас работы завершают и на улице Всеволода Сибирцева. Здесь монтируют барьерное ограждение протяженностью около 280 метров на участке от пересечения с улицей Ломоносова по направлению к фуникулеру.

Напомним, что установка леерных ограждений проводится в краевом центре в рамках реализации мероприятий по организации безопасности дорожного движения. Всего в этом году в городе планируется провести подобные мероприятия по 17 адресам. Они определены мэрией совместно с ГИБДД.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru