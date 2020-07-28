Дезинфекция: на улицы города выливают около 100 тонн спецсредств ежедневно
Ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке ведется санобработка общественных пространств.
«В городе сохраняются особые условия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим продлен по 31 июля. В связи с этим городская служба продолжает обработку остановок и других общественных пространств дезинфицирующими средствами», – рассказывает Игорь Скубко, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города.
Мероприятия по дезинфекции проходят во всех районах краевой столицы, отмечают в пресс-службе мэрии. Обработка ведется также на общественном транспорте силами автотранспортных предприятий и в многоквартирных домах управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
Отметим, что ежедневно для обработки городских территорий муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» используют около 100 тонн специальных растворов. Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время.
Отдел новостей «В»
Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru