Дезинфекция: на улицы города выливают около 100 тонн спецсредств ежедневно Ежедневно силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во Владивостоке ведется санобработка общественных пространств.

«В городе сохраняются особые условия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим продлен по 31 июля. В связи с этим городская служба продолжает обработку остановок и других общественных пространств дезинфицирующими средствами», – рассказывает Игорь Скубко, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города.

Мероприятия по дезинфекции проходят во всех районах краевой столицы, отмечают в пресс-службе мэрии. Обработка ведется также на общественном транспорте силами автотранспортных предприятий и в многоквартирных домах управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Отметим, что ежедневно для обработки городских территорий муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» используют около 100 тонн специальных растворов. Дезинфекция ведется как в ночное, так и в дневное время.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru