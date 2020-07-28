Злостных нарушителей санитарных мер отлучат от туристов Межведомственные группы ведут мониторинг баз отдыха в Хасанском районе на предмет их соответствия санитарным требованиям в условиях эпидемии COVID-19, сообщили в пресс-службе края.

Как сообщила и.о. руководителя Агентства по туризму Приморского края Надежда Удовенко, на прошедшей неделе специалисты работали в населенных пунктах Зарубино, Славянка, Витязь и Посьет.

«Группы мониторинга посетили 47 объектов, составили 38 актов осмотра и 17 административных протоколов, в том числе 8 протоколов за нарушение масочного режима», – уточнила она.

В большинстве случаев в местах отдыха обнаружены те или иные нарушения, которые зафиксированы в протоколах осмотра. На особо злостных нарушителей составлялись административные протоколы. Так, одним из наиболее проблемных объектов остается база отдыха Paradise, расположенная в Андреевке, отмечается в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

«Этот объект уже неоднократно посещали группы мониторинга, которые фиксировали различные нарушения и составляли административные протоколы, но руководство предприятия, судя по всему, просто игнорирует законные требования. Более того, база продолжает рекламировать свои услуги, в том числе услуги бассейна, которые в настоящее время запрещены», – отметил представитель межведомственной группы Виталий Станиславчук.

При этом стоимость услуг не является критерием, по которому можно судить, насколько та или иная база отдыха добросовестно выполняет требования по обеспечению санитарной безопасности своих гостей.

В списке проблемных объектов, например, вышеупомянутая база, где стоимость номера доходит до 9,5 тысячи рублей в сутки, и база Agar, которую можно отнести к экономклассу. На последней зафиксировано большое количество нарушений, включая антисанитарию. Помимо этого, как сообщили участники групп мониторинга, на базу жалуются туристы, которые там проживают.

«Нельзя сказать, что все руководители баз отдыха безответственно относятся к выполнению требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Многие идут навстречу и ликвидируют выявленные нарушения. Например, на базе отдыха San-Andreas Village в Андреевке на позапрошлой неделе были выявлены многочисленные нарушения. В ходе нынешнего мероприятия мы увидели, что многие из них устранены. Мы понимаем, что есть категория нарушений, которые трудно устранить быстро, например, это касается наличия справок на отсутствие COVID-19 у персонала. Но соблюдение масочного режима у персонала, социальной дистанции, регулярную дезинфекцию помещений и термометрию персонала и гостей с ведением журналов можно обеспечить в кратчайшие сроки», – уточнил Виталий Станиславчук.

По словам Надежды Удовенко, хотя главной целью работы административных комиссий является не наказание нарушителей, а обеспечение условий для безопасного отдыха людей, это не означает, что злостным нарушителям все сойдет с рук.

«Административные протоколы передаются в надзорные органы, где будут приниматься решения о передаче дел в суды. Мы будем ходатайствовать о приостановлении деятельности предприятий, где выявлены наиболее серьезные нарушения. Кстати, некоторые руководители и владельцы коллективных средств размещения тем или иным образом уклонились от разговора с представителями групп мониторинга. Но мы найдем способ с ними пообщаться. Рейды межведомственных групп будут продолжены», – заявила представитель Агентства по туризму Приморья.

Отдел новостей «В»