Приморской торговле почет – знает меру, вес да счет В минувшую субботу, 25 июля, в России отмечали День работников торговли

В наши дни эта важнейшая сфера жизнеобеспечения продолжает претерпевать существенные изменения, связанные прежде всего с резким сокращением неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием российских розничных сетей, возникновением острой конкуренции между крупными отечественными и глобальными международными розничными сетями.

Несмотря на сохраняющуюся привлекательность этого бизнеса, количество организаций и индивидуальных предпринимателей в торговле снижается с каждым годом. По данным Приморскстата, на 1 января 2020 года в Приморье работает таковых 18 и 25 тысяч единиц соответственно.

Малый бизнес, занимающий на протяжении ряда лет прочное место в торговле края, в 2019 году формировал 66 % всего оборота розничной торговли, при этом 36 % пришлось на долю индивидуальных предпринимателей, работающих вне розничных рынков.

Всего в прошлом году было продано товаров в розничной торговле на сумму 447,4 млрд рублей, или 106,3 % к обороту 2018 года в сопоставимых ценах. В структуре розницы доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимала более половины всего товарного объема – 53 %.

Из продовольственных товаров больше, чем в прошлом году, было продано животных масел (на 9 %), свежих фруктов (8 %) и овощей (7 %), мяса (6 %). Из промтоваров – мобильных телефонов (на 22 %), косметических и парфюмерных товаров (12 %), бензина автомобильного (16 %).

По занимаемой доле в общем объеме продаж традиционно лидируют алкогольные напитки и пиво, мясо (включая мясо птицы, консервы из мяса), картофель, овощи и фрукты, сахар и кондитерские изделия. Среди непродовольственных товаров – бензины автомобильные, медицинские товары и лекарственные средства, верхняя одежда, материалы строительные.

Сегодня преобладает мнение, что создание крупных розничных сетей – единственный правильный путь развития цивилизованной торговли. Однако часть населения по-прежнему предпочитает отовариваться на рынках и ярмарках, и определяющим мотивом приобретения товаров является прежде всего его цена.

В 2019 году на рынках и ярмарках было приобретено товаров на сумму более 6 % из всего оборота розницы. В 2019 году в Приморье из рынков, зарегистрированных официально, закрылся еще один, фактически действовали 17.

Из 1582 торговых мест на рынках на 1 января 2020 года за индивидуальными предпринимателями было закреплено 80 % мест, за частными лицами (населением) – 11 %, за юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами – 9 %. В течение прошлого года было организовано и проведено 430 розничных ярмарок с предоставлением 16 тысяч торговых мест. Однако доля товаров, приобретаемых на рынках и ярмарках, неуклонно снижается.

Иная ситуация складывается с сетевыми магазинами. Являясь неотъемлемой частью современного города, они качественно меняют среду потребления. Людей с небольшим достатком привлекают низкими ценами, более состоятельных – ассортиментом. Качество обслуживания и приемлемость цен позволяют розничным торговым сетям успешно конкурировать с неорганизованными оптово-розничными рынками либо с магазинами традиционных форматов прилавочного типа.

В 2019 году торговые сети формировали 24 % оборота розничной торговли торгующих организаций края, а в обороте пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями их удельный вес был еще больше – 35 %.

Существенно вырос и сам объем товарооборота торговых сетей – в сопоставимых ценах на 36 % к прошлому году. Это стало следствием не только увеличения количества субъектов торговой сети, но и расширения торговли.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА