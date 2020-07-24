Зачарует «Чарая» Выставку владивостокской художницы Миланы Пестеревой «Чарая» (16+) предлагает вниманию зрителей галерея современного искусства «Арка».

Милана Пестерева – наша землячка, молодая художница, окончившая Владивостокское художественное училище. Работает в разных техниках – от живописи до текстильных коллажей, и все это разнообразие показано на выставке. Милана рассказывает о своих впечатлениях от тех или иных событий, причем рассказывает языком особых символов, ярких красок и метафор.

«Чарая» – выставка, где все вошедшие в экспозицию произведения говорят о впечатлениях художницы от приморской тайги – таинственной, одновременно прекрасной, зачаровывающей и в то же время опасной.

– Тайга художницы – это многообразие жизни и буйство форм, которые возможно сейчас воспринять, – говорит Вера Глазкова, директор «Арки». – Срез настоящих состояний, существующих в таком сочетании только в данный момент, а в следующий они уже трансформируются и будут иными.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено галереей «Арка»